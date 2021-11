Le maire élu de New York dit qu’il veut être payé en Bitcoin

Le maire élu de New York, Eric Adams, a déclaré jeudi dans un tweet qu’il souhaitait que ses trois premiers chèques de paie de la ville soient payés en Bitcoin, dans le but de présenter le maire de Miami et d’exprimer son espoir que New York sera un endroit où l’industrie de la crypto-monnaie est bienvenue.

Pour le dire à la légère, la possibilité qu’Adams soit réellement payé en Bitcoin semble risquée. (La masse salariale de la ville est-elle même configurée pour cela ? Comment cela fonctionnera-t-il avec le prix fluctuant du Bitcoin ? Mon Dieu, à quoi ressemblera la situation fiscale ?) Que cela se produise ou non, cependant, il envoie un message clair sur ses projets en tant que maire – vous ne diriez probablement pas quelque chose comme ça si vous voulez complètement ignorer la crypto-monnaie et le Bitcoin.

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je deviendrai maire. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

Comme l’a noté l’un de mes collègues dans Slack, cette décision fait partie d’un concours de mesure de portefeuille (crypto) avec le maire de Miami, Francis Suarez – le tweet d’Adams était en réponse à Suarez disant qu’il prendrait son prochain chèque de paie en Bitcoin , et il a fait une remarque à propos de New York qui devient gros (d’où les trois chèques de paie, car trois > un).

Comme le souligne CNBC, les deux maires tentent de faire de leurs villes le centre de l’espace monétaire décentralisé. Adams a promis d’examiner ce qui ralentit l’investissement en crypto à New York, et Suarez a apporté son soutien à un projet appelé MiamiCoin qui permet aux gens d’investir en crypto dans la ville. Suarez a également déclaré qu’il espérait que la masse salariale et les impôts de la ville pourraient un jour être payés en Bitcoin.

Culturellement parlant, Miami a une longueur d’avance : Blockchain.com a déplacé ses opérations américaines de New York à Miami plus tôt cette année, et le président du Salvador a annoncé que le pays adopterait Bitcoin comme monnaie officielle lors d’une conférence à Miami.

Comme pour toutes les promesses ou cascades politiques, les actions parlent beaucoup, beaucoup plus fort que les mots. Adams recevant en fait quelques chèques de paie en Bitcoin (ou se faisant payer en dollars et les convertissant immédiatement en crypto, ce qui serait beaucoup plus facile) ne fera pas vraiment bouger l’aiguille de l’industrie. Mais le fait que lui et un autre maire éminent en parlent montre un grand changement dans la façon dont (au moins certains) dirigeants envisagent l’avenir de l’argent.