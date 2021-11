Le maire élu de New York, Eric Adams, donne à Stephen Colbert des feuilles à rouler contre les mauvaises herbes

Lire du contenu vidéo

Le maire élu de New York est prêt à se mettre au travail – et à fumer, apparemment – ​​parce qu’il est venu au « Late Show » avec des cadeaux … y compris la variété à base de plantes.

Eric Adams vient de remporter sa victoire le jour des élections et remplacera Bill de Blasio en janvier, et il s’est arrêté Stéphane Colbert‘s talk-show de fin de soirée mardi avec un sac fourre-tout plein de bibelots qu’il a distribué un par un.

D’abord, il a présenté une couverture à câliner pour SC et son mec, puis un T-shirt GSD NYC… mais le troisième cadeau est celui qui retient le plus l’attention. M. le maire élu a sorti des papiers à rouler et ce qui semblait être un sac de marijuana – il a dit qu’il le remettrait à Stephen dans les coulisses.

BTW, ce n’était pas de la vraie ganja – l’équipe d’Adams a clarifié cela après coup, affirmant qu’il n’avait pas apporté d’herbe réelle sur le plateau, même si c’est légal à New York … et Adams, en fait, le soutient .

Les feuilles à rouler en bambou étaient réelles, pourtant… alors, au moins Colbert l’a compris !

Quoi qu’il en soit, il y avait un dernier cadeau qui a conquis la foule – Adams a sorti une Oprah avec des cadeaux pour tout le public. Non, tout le monde n’avait pas de voiture, mais c’était quelque chose pour aider à promouvoir NYC.

Adams a déclaré que New York était la capitale mondiale de la vie nocturne et qu’il voulait remettre ce représentant en marche sous son régime.