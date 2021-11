Le maire élu de New York, Eric Adams, exhorte ses collègues démocrates à abandonner les « anarchistes » et « financer la police » – RedState

Le tsunami politique qui a propulsé les républicains au pouvoir dans des endroits où ils n’étaient pas attendus a été l’une des principales histoires de la semaine dernière, comme l’a rapporté RedState. Mais il y a eu aussi une agréable surprise parmi les démocrates qui ont gagné – même à New York – comme Nick Arama l’a inclus dans son tour d’horizon des gagnants à l’échelle nationale lors des élections de mardi dernier :

Mais ce n’était pas tout. Dans le bleu profond – il est difficile d’obtenir plus bleu – New York, il y a eu aussi un changement radical. La ville aura désormais un ancien policier démocrate plus modéré, responsable de la loi et de l’ordre, Eric Adams, en tant que maire pour remplacer Bill de Blasio, de gauche enragé.

En effet, il est certainement différent de De Blasio à certains égards. Vendredi, Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn, a reproché à ses collègues démocrates progressistes les pertes dévastatrices du parti ailleurs. Il n’a pas mâché ses mots sur les problèmes.

Nouvelles quotidiennes de New York :

« Il y a un corps dans notre pays où il n’y a aucune envie de parler. Il y a un groupe anarchiste dans ce pays que beaucoup d’entre nous ignorent », a-t-il déclaré. « Ils lancent des cocktails Molotov sur les voitures de police. Ils essaient de perturber notre mode de vie. Il a ajouté que les démocrates doivent « les éliminer de ceux qui ont de vraies préoccupations et engager une vraie conversation avec eux ». « Si j’ai un message aux démocrates : retournez sur le terrain », a-t-il déclaré.

Il a vérifié le nom de deux politiciens démocrates en particulier, avec qui il a partagé ce message.

Adams a déclaré avoir parlé à la fois au président Biden et à la vice-présidente Kamala Harris des résultats des élections de mardi soir et a déclaré qu’il était clair dans ses conversations avec eux que les démocrates « mieux s’engager sur le terrain ». « Je crois simplement que nous n’avons pas le doigt sur le pouls des démocrates de tous les jours et même dans les zones violettes – des gens qui essaient de décider », a-t-il déclaré. « Les démocrates ne veulent pas dissoudre les services de police. Ils veulent que les policiers fassent leur travail.

Apparaissant dimanche sur « State of the Union » de CNN, Adams a continué à s’accumuler, déclarant à la co-présentatrice Dana Bash :

« ….[W]e continuer à donner un produit dysfonctionnel chaque année, sans éduquer nos enfants ; 65% des enfants noirs et bruns ne savent pas lire à New York…. La sécurité publique est vraiment un vrai problème, non seulement l’action, mais la perception. »

Le maire élu de New York Eric Adams : « 65% des enfants noirs et marrons ne lisent pas [proficiently] a New York. Nous avons des rats qui courent, […] pas ramasser les ordures, la sécurité publique est vraiment un vrai problème. […] Il faut revenir à l’essentiel. » pic.twitter.com/fJ7tNfgsd6 – La Colline (@thehill) 8 novembre 2021

Mais ne vous méprenez pas. Adams est toujours un progressiste qui croit que le « gouvernement » est la réponse à la plupart des problèmes ; Par exemple, sa réponse à Bash sur la façon dont les vaccinations COVID se déroulent à New York commence par ressembler à n’importe quel autre Dem. Il n’envisage pas de supprimer les mandats mis en place par son prédécesseur.

Mais vous devez admettre qu’entendre quelque chose comme ça est rafraîchissant de la part du chef d’une grande ville démocrate : (c’est moi qui souligne)

« Nous avons fait un travail incroyable. Plus de 80 pour cent des New-Yorkais sont mandatés. Beaucoup de nos employés municipaux le sont également. Mais quand vous regardez dans les crevasses de ces derniers chiffres qui ne le sont pas, certains sont des problèmes légitimes. Comme, une jeune femme avec qui j’ai parlé, elle a une exemption religieuse pour tous nos [sic] enfants. Ils ont une vingtaine d’années, jamais vaccinés à l’école. Donc, pourquoi est-ce qu’on lui dit tout d’un coup qu’on ne va plus respecter ça ? Et donc, si il y a de vrais problèmes de santé, de vraies exemptions religieuses….

Lis-le une deuxième fois, parce que je devais le faire. Un progressiste qui respecte les libertés religieuses, traite Antifa de voyous violents et ne veut pas déchirer nos services de police ? Adams et tout autre démocrate qui parle de cette façon est une personne que les conservateurs doivent surveiller de près à l’avenir.