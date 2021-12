Le maire élu Eric Adams montre ses pas de danse

Le maire élu Eric Adams semble s’amuser avant de prendre ses fonctions en janvier.

Après avoir été aperçu en train de s’amuser au club privé Zero Bond en novembre, Adams a été vu ce week-end au restaurant Fresco by Scotto dans le centre-ville de Rosanna Scotto, dansant dehors avec un groupe de personnes sur la chanson « Native New Yorker » d’Odyssey.

On nous dit qu’il sortait du restaurant lorsqu’il s’est joint à la soirée dansante spontanée.

Dans une vidéo publiée par Scotto, le maire élu est vu souriant et applaudissant, entouré d’une foule pleine d’énergie alors qu’il crie « New York ».

Les réactions ont été mitigées dans les commentaires, principalement à cause du manque de masques de la foule.

« Pas de masques. WTF », a déclaré l’un d’eux. Un autre, « les mandats de masque sont pour les paysans, pas pour les élites ». Et « Aucun d’entre vous n’avait de masques lorsque Covid et Omicron se déchaînaient à l’état sauvage. »

Certains étaient plus indulgents. « Ils sont dehors », a commenté l’un d’eux. « Soirée dansante de rêve », a déclaré un autre. Et, « Tant de gens sont heureux d’avoir un nouveau maire. »

Un représentant d’Adams nous dit : « Le maire élu est vacciné et boosté, et il était à l’extérieur. Il encourage tous les New-Yorkais et les visiteurs de New York à fréquenter nos restaurants et magasins pour soutenir les travailleurs de manière sûre, et à se faire vacciner et booster pour arrêter la propagation du COVID-19. »

Ce n’était pas la première fois qu’Adams était à l’endroit italien animé, un favori de Katie Couric, Wendy Williams, Kelly Ripa et Donny Deutsch. Page Six l’y a repéré cet été, où il a été ovationné par d’autres convives.

Il a également été aperçu à plusieurs reprises au club privé Zero Bond, discutant avec des Gen-Zers comme Dixie D’Amelio et traînant avec la star des Nets James Harden, La La Anthony et Paris Hilton. Il a dit à la foule un soir : « Quand je serai maire de cette ville, ce sera la ville où la vie nocturne vit et se développe. Nous allons redonner à cette ville ce que nous savons qu’elle est. »

Adams prend ses fonctions le 1er janvier. Il a récemment annoncé six nouveaux maires adjoints, dont cinq femmes.