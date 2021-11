27/11/2021 à 16:53 CET

Le président de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime le maire Oreja, a présenté ce vendredi NEOS, un « alternative culturelle » fondée sur des fondements chrétiens tels que « la défense de la vie, la dignité de la personne et de la famille, la liberté, l’Espagne en tant que nation et la défense de la couronne », qui est né à faire face au « processus de destruction de l’ordre social ».

« NEOS est né parce que l’événement le plus grave de tout ce que nous avons devant nous est un projet et un processus de destruction de l’ordre social basé sur des valeurs chrétiennes », a expliqué le maire Oreja ce vendredi 26 novembre, lors de la cérémonie de présentation de NEOS. – qui fait référence aux points cardinaux : nord, sud, est et ouest – qui a eu lieu à l’hôtel Novotel Madrid Centre et qui a réuni plus de 800 personnes, selon ses organisateurs.

L’événement a été suivi José Antonio Ortega Lara, les anciens maires de Madrid Esperanza Aguirre et José María lvarez del Manzano, l’ancien président du PP catalan et fondateur de Vox – un parti qu’il a ensuite quitté -, Alejo Vidal-Quadras, ou encore l’ancien ambassadeur d’Espagne près le Saint-Siège, Francisco Vázquez, entre autres personnalités.

Lors de son discours, le maire Oreja a indiqué que « un changement d’attitude personnelle est nécessaire » et il a invité « à se révéler, à se mobiliser » et à dire « assez déjà de ce qui arrive en Espagne aujourd’hui » qu’il a qualifié de « suicide historique ».

« Assez, c’est assez, tout ne va pas, les fondements de notre société ne peuvent pas être détruits comme ils le fontIl faut savoir se mobiliser, s’unir, on ne peut pas continuer gêné, effrayé, se cacher », a-t-il ajouté.

Pour cette raison, il a affirmé que NEOS était né pour « ajouter et unir » les « millions d’Espagnols qui partagent ces fondements chrétiens », afin que ceux qui pensent ainsi « ne se sentent pas orphelins ». « Ceux d’entre nous qui pensent de la même manière ne peuvent pas continuer à être divisés », a-t-il souligné.

De plus, il a souligné que L’Espagne a besoin de « se régénérer » et il a averti que cela n’arrivera pas « si la persécution malsaine consistant à détruire la dimension religieuse de la personne continue ».

Selon le maire Oreja, « pour qu’il y ait une alternative politique en Espagne, il doit y avoir une alternative culturelle préalable » et ce n’est qu’alors, à son avis, qu’ils pourront gagner.

L’événement, animé par le journaliste Gonzalo Bans, a réuni les principaux promoteurs de NEOS, en plus du maire Oreja, président de la Fondation Villacisneros, ñigo Gómez-Pineda, et le président de la Fondation ngel Herrera Oria, Alfonso Bullón de Mendoza.

Bullón de Mendoza a averti que « la récente loi qui légalise l’euthanasie des personnes est celle qui est appliquée depuis longtemps à l’Espagne en tant que nation » et a regretté qu’il existe actuellement une « haine pour tout ce que l’Espagne représente: je déteste l’Église, sa culture, ses fêtes. »

Pour sa part, Gómez-Pineda, a encouragé à s’unir pour combattre le « projet d’ingénierie sociale » et a souligné que « l’unité de l’Espagne, la défense de l’État de droit, la défense des valeurs de l’humanisme chrétien et la monarchie, ils ne sont pas négociables.

Pendant l’acte, NEOS a présenté les objectifs de ses sept groupes de travail : défense de la vie (« contre les initiatives législatives qui promeuvent la mort comme la loi sur l’euthanasie ou la loi sur l’extension de l’avortement ») ; défense de la vérité (« contre les approches relativistes »); et la défense de la dignité de la personne et de la famille (« du respect de la condition sexuelle des personnes, NEOS considère qu’il est vital de valoriser la différenciation et la complémentarité des hommes et des femmes, ainsi que le rôle des pères et des mères dans la création de la vie).

Les autres groupes de travail se concentrent sur : la défense de la liberté (« d’expression, d’éducation et de religion ») ; la défense de l’Espagne en tant que nation (« pour arrêter la désintégration des nationalismes ») ; la défense de la couronne (« au cours des 45 dernières années, elle a apporté à l’Espagne la stabilité politique, le progrès économique et social ») et la lutte contre les menaces mondiales.

L’acte a été clôturé par l’ancien chef du PP au Pays basque Maria San Gil, qui a joué un rôle de premier plan dans le lancement de NEOS. Après avoir remercié tous ceux qui se sont impliqués et ont soutenu ce projet, San Gil a affirmé qu’ils avaient « une tâche herculéenne » devant eux, mais a exprimé l’espoir que NEOS deviendra un « levier pour passer à l’action ». A la fin de l’événement, le public présent a été invité à se lever pour écouter l’hymne national.