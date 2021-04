Le maire Pete, le secrétaire Pete, Now New Math Pete ⋆ .

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a fait un arrêt sur Meet the Press dimanche dernier pour donner à l’animateur Chuck Todd et au peuple américain une leçon de nouvelles mathématiques. Puisque Chuck n’a pas répondu au secrétaire Pete, nous pouvons supposer qu’il était d’accord ou qu’il n’avait tout simplement pas compris l’équation. Le peuple américain n’est pas si ignorant. Le calcul est tout simplement faux.

Le secrétaire, et soit dit en passant, ce qui le rend qualifié pour gérer tout problème de transport, affirmait que la vision était entièrement financée. Pour citer: «La vision proposée par le président est entièrement payée», déclare @SecretaryPete of Pres. Plan d’infrastructure de Biden. Cela semblerait indiquer à première vue que les 2 billions de dollars sont en banque et que le chèque pour payer la facture est prêt à être coupé. Loin de la vérité.

Il a ajouté que le projet de loi sera financé en augmentant le taux d’imposition des sociétés et en payant le projet de loi avec les nouvelles recettes fiscales au cours des 15 prochaines années. Donc, selon les nouveaux calculs, selon le secrétaire Pete, même s’il faudra 15 ans pour trouver les fonds, ils sont entièrement payés. Comment Chuck Todd, qui prétend être journaliste, pourrait-il permettre qu’une déclaration aussi ridicule ne soit pas contestée?

Alors juste quelques questions ici. Quand avez-vous déjà vu de l’argent appliqué à la dette nationale? Avec près de 6 billions de dollars dépensés au cours de ses trois premiers mois, il est prudent de dire que Biden est sur une frénésie de dépenses pas comme les autres. Deuxièmement, dire que quoi que ce soit sera entièrement financé dans 15 ans, c’est admettre qu’il n’est jamais question de payer pour le régime. Le dire, c’est simplement apaiser l’inconnu. Ceux qui croient que les politiciens sont nés honnêtes, qu’ils ne nous tromperaient jamais. Comme c’est gentil d’être si naïf.

Ces projets de loi qui sont en train d’être assemblés, des pages numérotées par milliers ne ressemblent à rien de ce que nous avons vécu dans les années derrière nous. Dans l’ancien temps, un projet de loi traitait au moins du problème avec un côté de Pork Hash. Aujourd’hui, un projet de loi peut avoir 10% de son contenu associé à l’objectif du projet de loi et les pages restantes sont une liste de souhaits de projets conçus pour satisfaire les lobbyistes et les donateurs / Il n’y a pas de honte à ajouter des éléments totalement alambiqués tels que des tunnels de Frisco à Silicon Valley ou un pont entre New York et le Canada dans un projet de loi censé être Covid Relief. Ce n’est plus des plats d’accompagnement de porc. C’est maintenant un rôti de porc à part entière et cela convient à la plupart des politiciens.

De retour à Pete. Ce billet de blog était censé concerner Pete de South Bend, mais sérieusement, il est un joueur tellement mineur que je ne peux pas perdre plus d’espace pour ce joueur de rôle. C’est un secrétaire aux transports qui a suggéré que nous avons trop de routes et que son plan serait d’en supprimer quelques-unes et que nous devons envisager des pistes cyclables… .. vraiment …… serait-ce pour le trek de ski de fond d’été en famille? Vous ne pouvez pas prendre au sérieux ce que dit ce type. Alors laissez Pete faire le tour du week-end. Qui écoute de toute façon? Depuis que Susan Rice a participé à la tournée «C’était une vidéo», personne n’a été aussi manifestement hors de sa ligue. Alors laissons-les jockey pour la position. Laissez-les justifier le porc, mais espérons que cela ne sera pas autorisé à passer par le Sénat sur un vote à la majorité simple. Si c’est le cas, Biden aura dépensé près de 6 billions de dollars en trois mois sans un seul vote républicain. Comment ça pour être un unificateur?