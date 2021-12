Le maire sortant de New York, de Blasio, « sans aucun doute le pire maire de l’histoire américaine »: Duffy

L’hôte invité Sean Duffy a raconté le crime, les gaffes et le gaspillage du départ de l’administration du maire de New York Bill de Blasio dans le monologue d’ouverture de jeudi de « Tucker Carlson Tonight ».

DE BLASIO NE DIRE QUAND IL REMBOURSERA 320 000 $ AUX CONTRIBUABLES QU’IL A DÉPENSÉ EN SÉCURITÉ POUR L’ÉCHEC DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

SEAN DUFFY : Nous parlons de la fin de Bill de Blasio en tant que maire de New York – sans aucun doute le pire maire de l’histoire américaine. Alors ce soir, on dit « au revoir » à Bill de Blasio. Maintenant, Bill de Blasio est né Warren Wilhelm Jr., et il a fait ce qu’aucun autre maire n’aurait imaginé possible. En quelques années seulement, il a complètement ruiné New York. À presque tous les égards, il a été un désastre complet et total. Ainsi, depuis que Bill de Blasio a pris le pouvoir, les meurtres à New York ont ​​augmenté de près de 50 %. Les viols ont augmenté de 26%. Selon un rapport de BusyBee, qui a examiné les données de l’American Housing Survey ainsi que d’autres données fédérales, New York est de loin la ville la plus sale du pays. La ville de New York comptait également plus de 2 millions de foyers infestés de parasites, notamment des rats, des cafards et des souris. Un audit de l’État a confirmé la saleté, la plupart des pâtés de maisons et des trottoirs inspectés se sont révélés sales.

[D]urant son échec à la présidentielle, de Blasio a coûté 320 000 $ aux contribuables en utilisant le NYPD comme élément de sécurité. Maintenant, il n’a toujours pas remboursé et son bureau n’a pas dit s’il le ferait un jour. Cela s’ajoute aux 850 millions de dollars des contribuables que la femme de Blasio aurait perdus de vue alors qu’elle supervisait son programme de santé mentale Thrive NYC. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous serons heureux de voir Bill de Blasio partir.

