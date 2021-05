Le maître diaboliticien du monde appelle les coups de feu sur l’extermination des populations humaines ⋆ .

par Bill Sardi, Lew Rockwell:

Ses 40 ans de prédictions diaboliques se déroulent désormais sous la forme d’aspirations mondialistes

Peu de gens connaissent le nom du maître diaboliticien du monde qui a appelé les coups au cours des 40 dernières années pour l’agenda mondialiste / socialiste qui se déroule actuellement.

La révélation qu’en 1981 un économiste, socialiste et conseiller politique français, Jacques Attali, a déclaré que le fardeau de subvenir aux besoins des retraités en plein essor dans les pays occidentaux entraînerait une crise économique qui entraînerait l’extermination planifiée des personnes âgées via un “pandémie ciblant certaines personnes… un virus affectant les vieux ou les graisses… les faibles y succomberont, et les craintifs et les stupides y croiront et chercheront un traitement », est maintenant encerclant le globe électroniquement via les réseaux sociaux. LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

C’est ce qu’Attali envisageait il y a des décennies

Attali dénonce son texte citable comme «totalement inventé», qu’il préconisait l’euthanasie pour les personnes de plus de 60 à 65 ans, affirmant que sa déclaration était composée de «phrases tronquées» tirées des commentaires qu’il avait tenus lors d’une interview et publiés plus tard dans le livre par le titre L’Avenir de la Vie (l’avenir de la vie) de Michel Salomon.

Indépendamment des démentis d’Attali sur ce qu’il a déclaré en 1981, en 2009, il aurait suggéré qu’une pandémie soit utilisée pour contrôler les populations humaines qui comprenait également une fiscalité mondiale et une force de police mondiale.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Avance rapide jusqu’en 2017, lorsque les États-Unis ont participé à un exercice clandestin de pandémie SPARS, un scénario qui a été scénarisé mot pour mot dans la pandémie actuelle de COVID-19. Le gouvernement a commencé les exercices de pandémie qu’Attali avait prédit, qui coïncidaient avec les réalités que les fonds fiduciaires d’assurance-maladie et de sécurité sociale manqueraient d’argent d’ici la fin de la décennie.

Les dirigeants mondiaux suivent-ils le rythme du tambour de cet homme? Si tel est le cas, le diable utilise le maître diaboliticien de notre temps.

La déclaration complète d’Attali de 1981 est présentée ci-dessous.

Attali: «L’avenir sera de trouver un moyen de réduire la population. Nous commençons par les vieux, car dès qu’ils dépassent 60-65 ans, les gens vivent plus longtemps qu’ils ne produisent et cela coûte cher à la société. Puis les faibles, puis les inutiles qui n’aident pas la société car il y en aura toujours plus, et surtout, finalement, les stupides. Euthanasie ciblant ces groupes; L’euthanasie devra être un outil essentiel dans nos sociétés futures, dans tous les cas. Bien sûr, nous ne pourrons pas exécuter des personnes ou construire des camps. Nous nous en débarrassons en leur faisant croire que c’est pour leur bien.

La surpopulation, et surtout inutile (sic), est quelque chose de trop coûteux économiquement. Sur le plan social aussi, c’est bien mieux lorsque la machine humaine s’arrête brusquement que lorsqu’elle se détériore progressivement. Nous ne pourrons pas non plus tester des millions et des millions de personnes pour leur intelligence, vous pariez que!

On va trouver ou provoquer quelque chose, une pandémie ciblant certaines personnes, une vraie crise économique ou pas, un virus affectant l’ancien ou le gras, peu importe, le faible y succombera, le craintif et le stupide y croiront et chercher un traitement.

Nous aurons fait en sorte que le traitement soit en place, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fait alors d’elle-même: vous allez à l’abattage par vous-même. “

[The future of life – Jacques Attali, 1981] Entretiens avec Michel Salomon, collection Les Visages de l’avenir, éditions Seghers. «…

Plus de refus

Attali nie avoir préconisé l’euthanasie de masse il y a 40 ans, mais il a énoncé en détail une idée diabolique d’exterminer les retraités en raison de leur fardeau économique sur la société et a ensuite préconisé une telle calamité future la même année, 1981. Attali a prôné l’extermination des humains. populations de personnes âgées.

À ce jour, à 77 ans, Attali continue de faire des prédictions désastreuses sur l’avenir du monde.

Attali est plus qu’un commentateur et un conseiller politique. Il a également été fondateur et président de la Banque européenne de reconstruction et de développement et conseiller du Parti socialiste.

Conseiller des Bilderbergers

Plus inquiétant encore, Attali a assisté à la réunion annuelle de Bilderberger où les familles les plus riches du monde sont informées des événements mondiaux et tentent de façonner l’avenir pour s’assurer que leur situation financière d’élite n’est pas menacée. Les Bilderbergers ont peut-être suivi son exemple au lieu de forger la leur.

Attali en a dit beaucoup plus en 1981

Attali a également dit beaucoup plus en 1981. Il a relégué les humains au statut de machines qui auraient besoin de «prothèses» pour vivre plus longtemps, mais aussi «pour mettre fin à la vie», suggérant un «kill switch» implanté chirurgicalement. Ou peut-être un vaccin instillé un «kill switch» sous la forme d’un vaccin à ARN?

Dans l’esprit d’Attali, le suicide est la liberté de choisir de mourir à temps, mais c’est aussi le seul «choix» d’Attali.

Une traduction textuelle français / anglais des déclarations effrayantes d’Attali à Michel Salomon en 1981 comprend ce qui suit:

Salomon. – Est-il possible et souhaitable de vivre 120 ans?

Attali. – Médicalement, je ne sais pas. On m’a toujours dit que c’était possible. Est-ce souhaitable? Je répondrais en plusieurs étapes. Tout d’abord, je crois que dans la logique du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l’allongement de l’espérance de vie n’est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. Car tant qu’il s’agissait d’allonger l’espérance de vie pour atteindre le seuil de rentabilité maximale de la machine humaine, en termes de travail, c’était parfait.

Mais dès qu’on dépasse 60/65, les gens vivent plus longtemps qu’ils ne produisent et ils coûtent cher à la société.

Par conséquent, je crois que dans la logique même de la société industrielle, l’objectif ne sera plus d’allonger l’espérance de vie, mais de faire en sorte qu’au cours d’une durée de vie donnée, les gens vivent aussi bien que possible, mais de manière à ce que les dépenses de santé soient aussi faibles que possible en termes de coûts pour la communauté.

Un nouveau critère d’espérance de vie apparaît alors: celui de la valeur d’un système de santé, qui n’est pas fonction de l’augmentation de l’espérance de vie mais de la nombre d’années sans maladie et surtout sans hospitalisation. En effet, du point de vue de la société, il vaut bien mieux que la machine humaine s’arrête brusquement que qu’elle se détériore progressivement.

Cela est parfaitement clair si l’on se souvient que les deux tiers des dépenses de santé sont concentrés sur les derniers mots de la vie. De même, cynisme mis à part, les dépenses de santé n’atteindraient pas un tiers du niveau actuel (175 milliards de francs en 1979) si les gens décédaient tous subitement dans des accidents de voiture. Ainsi, il faut reconnaître que la logique ne réside plus dans l’augmentation de l’espérance de vie mais dans l’augmentation de la durée de la vie sans maladie.

cependant, Je pense que l’augmentation de l’espérance de vie reste un fantasme cela correspond à deux objectifs: le premier est celui des hommes de pouvoir. Le de plus en plus les sociétés totalitaires et directives dans lesquelles nous nous trouvons ont tendance à être dirigées par des «vieillards», à devenir des gérontocraties.

La deuxième raison est la possibilité pour la société capitaliste de rendre la vieillesse économiquement rentable simplement en rendant les personnes âgées solvables. C’est actuellement un «marché», mais il n’est pas solvable…. (Leur garantir un revenu)

Je suis objectivement opposé à prolonger la vie

parce que c’est une illusion, un faux problème.

En tant que socialiste, Je suis objectivement opposé à prolonger la vie parce que c’est une illusion, un faux problème. Je crois que poser ce type de problème permet d’éviter des questions plus essentielles comme la libération du temps réellement vécu dans la vie présente. Quel est l’intérêt de vivre jusqu’à 100 ans si nous gagnons 20 ans de dictature?…

L’euthanasie sera dans tous les cas l’un des instruments essentiels de nos futures sociétés. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème est le suivant: la logique socialiste est la liberté et la liberté fondamentale est le suicide; par conséquent, le droit au suicide direct ou indirect est une valeur absolue dans ce type de société.

Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d’éliminer la vie quand elle est trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verra le jour et sera une pratique courante. Je crois donc que l’euthanasie, qu’elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera l’une des règles de la société future.

La pandémie Attali arrive en 2020

En 2020, la pandémie prévue par Attali est arrivée. C’était précisément comme conçu. Selon un rapport faisant autorité publié dans les Annals of Internal Medicine (Vol.174, janvier 2021), ses décès étaient à 99,75% de personnes âgées institutionnalisées (maison de soins infirmiers) et à seulement 0,25% (quart de 1%) de COVID-19 des décès d’adultes liés à la maladie sont survenus chez des adultes non institutionnalisés.

La pandémie de coronavirus ciblait presque exclusivement les personnes âgées confinées dans les maisons de retraite, le groupe précis qui coûte tellement d’argent au gouvernement.

