Le major de promotion de la classe utilise un discours d’ouverture pour protester contre les restrictions à l’avortement au Texas ⋆ 10z viral

Le major de promotion du Lake Highlands High School, Paxton Smith, a prononcé dimanche un discours puissant lors de la cérémonie d’ouverture de sa promotion 2021, au cours duquel elle a fustigé les nouvelles restrictions à l’avortement qui ont été promulguées au Texas par le gouverneur républicain Greg Abbott le mois dernier.

Capture d’écran/YouTube/Tim Rogers

Connue familièrement sous le nom de « projet de loi sur les battements de cœur », la législation interdit tous les avortements après six semaines, même en cas de viol ou d’inceste. La plupart des femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes à un stade aussi précoce de la gestation. C’est la loi la plus stricte de ce type aux États-Unis et les républicains espèrent l’exploiter comme précurseur de la Cour suprême conservatrice 6-3 démantelant potentiellement Roe contre Wade.

Les critiques soutiennent qu’il est catégoriquement inconstitutionnel.

« À partir de septembre, il y aura une interdiction des avortements qui ont lieu après 6 semaines de grossesse, que la grossesse soit le résultat d’un viol ou d’un inceste. La plupart des femmes ne réalisent même pas qu’elles sont enceintes à ce moment-là. Et donc, avant d’avoir le temps de décider si elles sont suffisamment stables émotionnellement, physiquement et financièrement pour mener une grossesse à terme, avant d’avoir la chance de décider si elles peuvent assumer la responsabilité d’amener un autre être humain dans le monde, la décision a été prise pour eux par un étranger », a déclaré Smith.

“J’ai des rêves, des espoirs et des ambitions”, a-t-elle poursuivi. « Je suis terrifiée à l’idée que si mes contraceptifs échouent, que si je suis violée, alors mes espoirs, mes efforts et mes rêves pour moi-même ne seront plus pertinents. J’espère que vous pouvez sentir à quel point c’est déchirant, à quel point c’est déshumanisant de se voir retirer l’autonomie de son propre corps. »

Smith avait initialement rédigé un discours qui traitait de la consommation des médias. Mais dans une interview avec D Magazine, Smith a expliqué que la situation était trop grave pour qu’elle l’ignore. Ainsi, à la dernière minute, elle a réécrit son discours et a parlé avec le cœur.

“Chaque fois que j’ai des opinions qui peuvent être considérées comme politiques ou controversées, je les garde pour moi parce que je n’aime pas attirer l’attention sur ce genre de choses”, a-t-elle déclaré à la publication. « Mais je suis content d’avoir pu faire quelque chose, et je suis content que ça retienne l’attention. Personnellement, c’est bizarre pour moi d’être lié à l’attention que le discours a suscitée.

Regardez le discours de Smith ci-dessous :