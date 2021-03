Le major du «chien doux» de Joe Biden mord un autre employé de la Maison Blanche | Monde | Nouvelles

L’incident s’est produit lundi après-midi sur la pelouse sud de la Maison Blanche, au cours de laquelle le plus jeune berger allemand du président américain, Major, 3 ans, aurait mordu un employé du National Park Service. L’employé a été soigné par l’Unité médicale de la Maison Blanche (WHMU) bien que ses blessures n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher l’employé de retourner au travail.

«Oui, le major a mordu quelqu’un en promenade», a déclaré Michael LaRosa, attaché de presse de la première dame Jill Biden.

«Par prudence, l’individu a été vu par WHMU et est retourné au travail sans se blesser.

M. LaRosa a ajouté que Major « s’adapte toujours à son nouvel environnement ».

L’employé du National Park Service travaillait au moment de l’incident et s’est arrêté pour être soigné par WHMU.

Major, qui est le plus jeune chien du président, a été impliqué dans un autre incident plus tôt ce mois-ci le 8 mars, où il a mordu un agent des services secrets.

Bien que la morsure ait fait suffisamment de dégâts pour que l’agent ait dû être soigné par WHMU, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les blessures étaient «mineures».

Mme Psaki a ajouté que Major était toujours «en train de s’habituer et de s’habituer à leur nouvel environnement et aux nouvelles personnes», et que l’incident avait été déclenché parce que Major était «surpris par une personne inconnue».

À la suite du premier incident de morsure, les deux chiens de M. Biden ont été renvoyés dans leur maison familiale à Wilmington, dans le Delaware.

LIRE LA SUITE: La Maison Blanche émet une réponse après que le chien de Joe Biden ait causé une « blessure »

«Il a juste – tout ce qu’il fait, c’est les lécher et remuer la queue. Mais … je me rends compte que certaines personnes, naturellement, ont peur des chiens au départ. «