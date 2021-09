Le major-général Bob Herbert, assistant de longue date de Harry Reid, tué dans un accident de véhicule vendredi ⋆ 10z viral

COMTÉ DE CLARK, NV. (LE DÉCOMPTE) – Bob Herbert, un ancien assistant de longue date du sénateur américain Harry Reid et général de division de la Garde nationale du Nevada, a été identifié comme la victime d’un accident de voiture vendredi.

Les détails de l’accident n’ont pas été fournis.

Herbert, 64 ans, a travaillé pour Reid entre 2001 et 2017, au service de Reid pendant ses mandats en tant que whip de la majorité, chef de la majorité et chef de la minorité. Plus récemment, il était lobbyiste pour le groupe Porter, dirigé par l’ancien membre du Congrès du Nevada, Jon Porter.

“C’est avec une grande tristesse et un cœur lourd que je partage avec vous le décès de mon bon ami, le major-général Bob Herbert”, a déclaré Reid dans un communiqué samedi. « Bob était très respecté et très aimé. J’ai rencontré Bob alors qu’il était pilote pour la Garde nationale, nous faisant voyager avec mon personnel dans un hélicoptère pour observer les zones sauvages et les installations militaires du Nevada il y a plus de deux décennies. Il a ensuite commencé à travailler dans mon bureau du Sénat et a travaillé avec moi jusqu’à ma retraite en 2017, tout en servant dans la Garde nationale de l’armée du Nevada.

Herbert a rejoint l’armée américaine à l’âge de 18 ans en 1975 et a servi jusqu’en 1982. Il est d’abord venu au Nevada pour servir de pilote d’essai. Il est resté dans l’État et a continué à servir dans l’Air National Guard, atteignant finalement le grade de général de division, rapporte ReviewJournal.

Dans le bureau de Reid, il a travaillé sur des questions de transport, d’énergie et de sécurité nationale. Il était si bien considéré que l’hôtel de ville de Yerington a récemment été nommé en son honneur.

« Bob était un ami fidèle et passionné dont l’héritage dans l’État du Nevada et le pays ne sera pas oublié. Il nous manquera beaucoup », a déclaré Reid. “Landra et moi offrons nos condoléances à sa femme Karen, à leur famille et aux nombreux amis qu’il s’est fait en chemin.”

La sénatrice américaine Catherine Cortez Masto a également exprimé ses condoléances.

