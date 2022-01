Le major Singer annule un concert lors de l’émission spéciale du Nouvel An de Miley Cyrus à la dernière minute

Le spécial du Nouvel An de Miley Cyrus pour NBC a fini par être un bon moment hilarant et rugissant, avec de grands invités et des dysfonctionnements de la garde-robe adaptés à un événement télévisé en direct animé. Cependant, l’un des artistes prévus était introuvable. Billie Joe Armstrong, le leader légendaire de Green Day, était sur le point de se produire à la fête de Miami, en Floride, officiellement intitulée Miley’s New Year’s Eve Party et co-organisée par Pete Davidson. Cependant, le rockeur de 49 ans a reculé vendredi avant le spectacle. Armstrong a indiqué que l’exposition au coronavirus était la raison de l’absence de l’événement NBC/Peacock.

« Après les vacances, j’ai découvert que j’étais exposé au COVID. J’ai été testé négatif mais j’ai pris la décision de ne pas me rendre à Miami pour le réveillon du Nouvel An par prudence », a écrit Armstrong sur son histoire Instagram, par PEOPLE. « Bonne année et j’espère que tout le monde reste en sécurité! »

Cependant, l’auteur-compositeur « Boulevard of Broken Dreams » et « Basket Case » a soutenu l’événement de Cyrus de loin. Dans son histoire Instagram, il a montré qu’il regardait l’émission à minuit (tout en synchronisant également le remplissage de batterie de « In the Air Tonight » de Phil Collins au grand moment). Armstrong, qui chante sur tous les tubes de Green Day comme « 21 Guns » et « American Idiot », n’a pas mis à jour son statut COVID-19 depuis la publication de l’annulation, mais nous lui souhaitons le meilleur.

Le spécial du Nouvel An de Cyrus comprenait toujours des performances de Brandi Carlile, Saweetie, Jack Harlow, 24kGoldn, Anitta et, bien sûr, Cyrus elle-même. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées sans accroc. La fille de 29 ans de Billy Ray Cyrus a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe juste après minuit. En interprétant sa chanson « Party in the USA », le haut de Cyrus s’est cassé et est tombé sur la scène. Elle a récupéré du mieux qu’elle a pu, tournant le dos à la foule et se dirigeant vers les coulisses pour se couvrir d’un blazer. (Cependant, ce blazer a fini par montrer un peu plus qu’elle ne l’espérait alors qu’elle continuait à se produire.)