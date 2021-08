Le making of de Jack Grealish d’Aston Villa à Man City, selon Gabby Agbonlahor

Avec des chaussettes baissées, des cheveux lissés en arrière et des mollets bombés, il y a quelque chose de immédiatement frappant à propos de la signature du record de Manchester City, Jack Grealish.

Un extraterrestre se rendant à l’Etihad pour la première fois l’identifierait probablement comme le meilleur joueur avant même qu’un ballon ne soit botté.

.

Grealish est le nouvel homme principal de Man City – et savoure son rôle d’homme de 100 millions de livres sterling

.

Il ne sera pas dérouté de prendre le maillot n°10 de la légende du club Sergio Aguero

Franchement, personne ne pouvait se comporter ainsi sans être ridiculement bon en football. Ce sont les bottes roses dans l’ambiance de la Sunday League.

Surtout pas un jeune de 16 ans qui s’entraîne pour la première fois à Aston Villa.

« Quand ai-je rencontré Jack pour la première fois ? » – La légende de la villa Gabby Agbonlahor s’assoit avec talkSPORT et scanne son cerveau.

«C’était quand il est venu s’entraîner avec l’équipe première sous Paul Lambert.

«Je me souviens avoir vu ce petit garçon avec ses chaussettes jusqu’aux tibias.

.

Grealish a passé la majeure partie de sa vie à l’écart des joueurs vêtus d’un maillot Villa

«Nous, les pros plus âgés, élevés à l’ancienne, nous avons été choqués par ses chaussettes et ses protège-tibias.

“Une fois qu’il a eu le ballon, tout le monde savait qu’il y avait une raison pour laquelle il était différent, la confiance avec les chaussettes.

“Tous les autres joueurs venaient avec des chaussettes relevées, de gros protège-tibias, mais il savait qu’il était spécial.

« Tout le monde a été choqué de voir à quel point il était bon. »

Il ajoute : « A l’entraînement, il est exceptionnel. J’avais l’habitude de le lancer en l’air et de lui donner des coups de pied parce que je ne pouvais pas m’approcher de lui.

.

Grealish le mélangeait avec les meilleurs de la Premier League dès son plus jeune âge

« C’est le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné.

Sans aller à fond sur Love Island, Grealish est devenu une sorte de coup de cœur lors de la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Il est probablement la chose la plus proche d’un David Beckham des temps modernes, avec la vanité qui va avec.

“Il est toujours dans le miroir, en train de se coiffer”, plaisante Agbonlahor. «Avant l’entraînement, après l’entraînement. Chaque fois qu’il est dehors, il veut que ses cheveux soient parfaits.

“C’est passé à un autre niveau maintenant, chaque fois que vous le voyez, on dirait qu’il s’est fait couper les cheveux une heure auparavant.”

.

Les cheveux de Grealish sont emblématiques, pour être juste

Cette coiffure pourrait décoller à Manchester

Agbonlahor et ses coéquipiers savaient qu’ils regardaient quelqu’un de spécial, quelqu’un qui deviendrait finalement la signature de Premier League la plus chère de l’histoire.

D’un fan de Villa d’enfance à l’autre, Agbonlahor pense que ce n’est que le début pour Grealish, ayant été témoin du talent de première main.

“Je pense qu’il peut aller jusqu’au bout”, prédit l’ancien attaquant. « Je me suis moqué de moi il y a environ six mois lorsque je l’ai comparé à [former Barca star Andres] Iniesta, sa façon de jouer. Beaucoup de gens regarderont cela et verront ce que j’essayais de dire.

« Il est dans un grand club maintenant. Pour moi, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas obtenir le Ballon d’Or. Il a tout le talent nécessaire pour ça.

Avec autant de chapitres de l’histoire de Grealish déjà écrits, cela ne ressemble certainement pas à un début pour un homme qui n’a encore que 25 ans.

Agbonlahor a été là pour la plupart, d’abord en tant que coéquipier sceptique, puis plus récemment en tant que fan et ami.

.

Grealish a récemment rejoint Manchester City dans le cadre d’un transfert record de 100 millions de livres sterling depuis Aston Villa

Ils ont tous deux grandi à Birmingham et fantasmaient de jouer pour Aston Villa, le rêve de Grealish devenant réalité à l’âge de six ans.

En dix ans, il y avait une place pour lui sur le banc de Villa pour un match de Premier League contre Chelsea, et en 2014, il faisait ses débuts contre Man City.

Avance rapide de sept ans et les champions de Premier League eux-mêmes attraperaient ce gamin maigre avec les gros mollets pour 100 millions de livres sterling, mais ne simplifions pas à l’excès.

Beaucoup de choses sont arrivées à Grealish pendant cette période, mais tout n’est pas bon.

Adolescent, le milieu de terrain risquait de développer une réputation de «mauvais garçon» parmi les tabloïds après une série de mauvais comportements.

.

Cela n’a pas été simple jusqu’à présent pour Grealish

Tim Sherwood a dû le mettre en garde contre l’inhalation de protoxyde d’azote, Remi Garde l’a banni brièvement de l’équipe de jeunes pour rester à Everton pour sortir en boîte après une défaite, et il a même été réprimandé par l’ancien président Tony Xia pour avoir fait la fête.

Pas plus tard qu’en 2020, Grealish a été condamné à une amende par Villa pour avoir ignoré les directives du gouvernement et être sorti pendant la pandémie.

Mais ces histoires sont devenues moins courantes et Grealish écrit la plupart des titres avec ses pieds ces jours-ci.

Avec le recul, Agbonlahor choisit le premier moment à Aston Villa qui a transformé l’homme en une superstar.

“Le moment où j’ai pensé qu’il serait un joueur de haut niveau était la demi-finale de la FA Cup contre Liverpool en 2015 à Wembley”, poursuit-il.

.

Grealish a livré un affichage de l’homme du match

«Être aussi confiant en tant que jeune joueur. Quand j’avais cet âge, je me serais effondré et j’aurais essayé de faire les bases.

“C’était le jeu quand il s’est démarqué des fans d’Aston Villa et nous avons réalisé qu’il était spécial.”

Le talent de Grealish n’a jamais été mis en doute, mais beaucoup se sont demandé s’il y parviendrait ou non.

Lorsque Villa a été relégué en 2016, Grealish a disputé 16 matches de championnat et les a tous perdus, établissant un nouveau record.

Encore jeune, il a fallu quelques années à Grealish pour s’installer dans le football professionnel, et la vie dans le championnat, loin des projecteurs, a probablement aidé.

. – Contributeur

Grealish a salué les fans de Villa pour ce qu’il pensait être la dernière fois en 2018 lors d’un match contre Hull

En 2018, Tottenham voulait le signer, et Grealish a même fait ses adieux aux fans avant que l’accord ne tombe de façon spectaculaire à la onzième heure.

Les supporters de Villa seront à jamais reconnaissants de ce coup du sort, alors que Grealish les a ramenés en Premier League au cours de la saison 2018/19, avec un match mémorable à St Andrew’s contre ses rivaux Birmingham.

Agbonlahor se souvient : « Mon moment préféré a été le derby local contre Birmingham à St Andrew’s. Je savais à quel point cela signifiait pour lui avant le match, car il a toujours dit qu’il voulait faire ce que je faisais et marquer contre Birmingham à St Andrew’s.

“La façon dont le match s’est déroulé – il a été attaqué par un fan, est resté sur le terrain, et il était inévitable qu’il marque le but après ce qu’il a vécu. Je pense que c’était son destin de marquer ce but.

« Il a apprécié l’accueil qu’il a reçu. Je suis sûr que si vous lui demandiez, ce serait l’un de ses moments préférés.

.

Grealish a été tristement agressé par un fan de Birmingham en 2019

.

Il a continué à marquer après l’incident

De retour en Premier League en tant qu’homme changé, Grealish montrerait bientôt à tout le monde le talent qu’Agbonlahor avait vu à l’entraînement toutes ces années.

Un magnifique but contre Manchester United à Old Trafford en 2019 a déclenché le début de deux saisons qui ont fait de Grealish l’un des joueurs les plus admirés d’Angleterre.

“C’était un but qui a poussé même Manchester United à le vouloir”, a déclaré Agbonlahor.

“Peu de gens vont à Old Trafford avec la confiance nécessaire pour couper à l’intérieur et le plier dans le coin supérieur.”

Désormais star anglaise avec le monde à ses pieds après des moments magiques incalculables, cette histoire est loin d’être terminée.

Et même les fans de Villa les plus angoissés, comme Agbonlahor, auront du mal à suivre le reste de cette histoire sans s’enraciner pour son protagoniste.

Faisant ses adieux à son compagnon, Agbonlahor déclare : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour Aston Villa, pour moi, pour les fans, c’est une légende. J’espère qu’un jour il suivra les traces d’Ashley Young et reviendra !

