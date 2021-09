Le “mal de tête” de Mark Webber sur les plans d’Oscar Piastri pour 2022

Mark Webber admet qu’il existe une grande incertitude quant à ce que l’avenir réserve à son client Oscar Piastri.

Piastri est l’un des coureurs juniors à la croissance la plus rapide, menant actuellement le championnat de Formule 2 en tant que champion en titre de Formule 3.

Mais, alors que le joueur de 20 ans coche toutes les cases pour son niveau de performance, la prochaine étape de sa carrière reste incertaine.

Membre du programme junior alpin, Piastri ne serait pas autorisé à continuer en Formule 2 s’il remportait le titre 2021, alors que ses points de superlicence satisfont également confortablement aux critères de la FIA, mais il ne semble pas qu’il reste d’ouverture réaliste sur la grille de Formule 1 2022.

Et donc, c’est un “mal de tête” que Webber essaie de résoudre.

“C’est un peu un casse-tête parce qu’il ne peut pas courir [in F2], parce qu’il a plus de points de superlicence qu’il n’en a besoin, un CV si extraordinaire pour un si jeune homme », a déclaré Webber à Channel 4 lors du Grand Prix d’Italie.

« Mais bien sûr, il ne peut pas courir en Formule 2 s’il y a encore un long chemin à parcourir, il n’a pas le championnat, il se débrouille bien, mais bien sûr, nous devons voir comment il s’y prend.

« Mais il ne peut pas participer à ce championnat l’année prochaine, alors ce doit être un programme brillant.

“Je pense que la préparation pour qu’il soit testé, préparé pour un siège de course en 2023 doit être l’objectif.

« Il leur met beaucoup de pression [Alpine] pour lui trouver des options à l’avenir, les sièges se resserrent, car nous voyons maintenant que le marché est très vivant en ce moment, ou touche à sa fin. »

#TBT Il y a 1 an, @OscarPiastri a obtenu sa couronne de Champion #F3 d’une courte tête au @MugelloCircuit 🏆Nous lui souhaitons la même chose pour cette année en #F2 ! pic.twitter.com/64aOzGded3 – Alpine Racing (@AlpineRacing) 16 septembre 2021

Webber pense qu’il existe un énorme vivier de talents, dont Piastri, qui mérite la chance de rejoindre les perspectives les plus brillantes de la Formule 1 qui s’établissent actuellement dans la série.

Mais, le manque de sièges disponibles est un obstacle majeur, et Webber estime qu’il est temps pour la Formule 1 d’écarter certains des pilotes qui n’ont pas “l’enthousiasme” et la “passion” pour créer des ouvertures.

“Le sport est entre de bonnes mains avec une partie de ce jeune sang, mais il y a encore plus de Leclerc, Georges et Landos dans ce paddock, mais ils n’augmenteront pas l’année prochaine”, a déclaré Webber.

« Et c’est ce sur quoi nous devons encore travailler, nous devons encore filtrer une partie de l’enthousiasme et de la passion de certains des pilotes qui sont ici, et faire entrer ce sang plus frais.

« Parce qu’ils peuvent rejoindre la grande récolte qui est déjà là [in Formula 1]. “