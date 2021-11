Le mal essaie d’abattre l’Amérique maintenant – Steve Quayle

par Greg Hunter, chien de garde des États-Unis :

Le cinéaste, auteur de livres et animateur de radio renommé, Steve Quayle, affirme que l’Amérique se bat pour sa vie. Quayle sort un nouveau documentaire intitulé « Megadrought : l’annihilation de la race humaine s’accélère. » Quayle l’explique et dit : « Mesdames et messieurs, vous assistez au démantèlement et à la prise de contrôle de tout ce que les États-Unis défendaient, en particulier dans l’armée. Nous voyons des armes biologiques sortir des laboratoires. Il va y avoir une libération de la variole ou d’Ebola, et il vous suffit de suivre les brevets et de suivre les détenteurs de brevets, surtout s’ils possèdent une forme biologiquement modifiée d’Ebola. Rien ne fera plus flipper les gens que des gens qui saignent et meurent dans la rue. . . . L’essentiel, ce sont les mondialistes, les élitistes, les lucifériens, les satanistes, les cafards infestés de démons à Washington, DC, des deux côtés de l’allée, ils veulent une guerre mondiale parce qu’ils veulent que la population soit réduite à 500 millions. . . . Vous pouvez le voir dans le tristement célèbre rapport Deagel et sur les Georgia Guide Stones. Je pense que les gens doivent comprendre que nous assistons à une poussée totale pour la réduction de la population mondiale. La guerre qui doit se produire, et je parle d’une guerre qui se termine en semaines et non en années, est dans le cœur et les plans de Satan lui-même. C’est comme un jeu d’échecs en trois dimensions, et vous regardez tous les joueurs se mettre en position.

Quayle soutient que les mondialistes sataniques veulent « affamer l’Amérique jusqu’à ce qu’elle se soumette ». Quayle dit que c’est la raison d’être de la guerre météorologique et souligne : « Les guerres météorologiques sont réelles. Dane Wigington a fait un travail magnifique en montrant cela aux gens au fil des ans sur Geoengineeringwatch.org. . . . Maintenant, nous le voyons en temps réel. Nous le regardons là où des endroits dans le monde reçoivent l’équivalent d’une année entière de précipitations en une journée ou l’équivalent d’un hiver entier de neige en une journée. « Celui qui contrôle la météo contrôle le monde. »

Quayle essaie d’expliquer cette attaque contre l’humanité depuis des années. Dans son dernier film, Quayle essaie toujours de sensibiliser les gens au danger auquel ils sont confrontés. Quayle dit : « Ils essaient de tuer l’humanité. Que faudra-t-il pour réveiller les gens ? »

Les soi-disant « vaccins » ne fonctionnent pas, et même le Dr Tony Fauci dit qu’ils « s’épuisent ». Cela n’empêche pas les gens de recevoir une autre injection même s’ils savent qu’ils ne fonctionnent pas alors qu’on a promis au public que deux injections signifieraient que vous étiez « complètement vacciné ». Plus maintenant!! Maintenant, le Dr Fauci dit qu’une autre injection de rappel est « essentielle ».

Quayle dit qu’il est difficile de se réveiller parce que les gens croient à la propagande et évitent les faits et les données. En conclusion, Quayle met en garde : « Ils croient au mensonge et regardent combien de personnes meurent. . . . Pourquoi la science pure n’a rien à voir avec la conversation, et la science des excréments bovins, qui n’est pas du tout une science. . . pourquoi ont-ils le micro public ? Plus important encore, pourquoi les gens y croient-ils ? »

