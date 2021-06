Le malaise de Laporte a empêché les débuts de Robert Sánchez

04/06/21 à 22:48 CEST

Luis Enrique a dû changer ses plans au Wanda Metropolitano, lors du premier match de préparation à l’Eurocup, notamment en termes de changements.

L’entraîneur espagnol avait préparé les noms des six remplacements dont il disposait et essayait dans son carnet de faire leurs débuts de deux nouveaux visages sur la liste de sélection, Aymeric Laporte et Robert Sánchez.

Le premier a fait ses débuts dès le onze de départ, accompagnant le Pau Torres et il s’entend bien avec le défenseur central de Villarreal. Le second a sauté pour s’échauffer en seconde période et a dû remplacer Unai Simon dans le but alors qu’il restait dix minutes de jeu, mais un regard et un avertissement de Laporte au banc ont tout changé.

Le centre de la ville a demandé le changement en raison de désagréments qui ont confirmé plus tard Luis Enrique lors d’une conférence de presse. Laporte, sans être sérieux, accuse la fatigue de cette dernière partie de la saison et fait un geste vers le banc. Luis Enrique, qui n’a pas voulu prendre de risque, Il a envoyé Diego Llorente s’échauffer et après trois minutes d’activation intense, le défenseur central de Leeds a sauté sur le terrain en remplacement de City.Robert SanchezÀ ce moment-là, il est revenu s’asseoir sur le banc et a perdu l’occasion, au moins cette fois, de faire ses débuts. Le gardien de Brighton était le sixième changement de Luis Enrique mais les ennuis de Laporte ont tronqué son rêve et il devra attendre. Maintenant, il est le seul footballeur sur la liste «rouge» qui n’a pas encore fait ses débuts avec l’absolu.