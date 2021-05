Le malheureux Lando Norris dit que Nikita Mazepin “ m’a coûté quali ”

Nikita Mazepin a de nouveau bouleversé un coéquipier, cette fois Lando Norris qui a senti le Russe anéantir ses qualifications à Barcelone.

Au cours du premier trimestre, Norris a été retenu par le chauffeur Haas alors qu’il arrivait à la chicane, où une longue file d’attente s’était formée alors que tout le monde trébuchait sur l’un et l’autre pour se préparer à un tour de piste.

Cela signifiait que Norris devait utiliser une deuxième série de nouveaux softs pour échapper à la séance d’ouverture, des pneus qu’il avait économisés pour le top 10 des tirs au but.

Le Britannique arriverait en Q3, mais avec un seul jeu de nouveaux pneus tendres, P9 sur la grille était le meilleur qu’il pouvait gérer, tandis que son coéquipier Daniel Ricciardo a obtenu la P7.

Norris et Mazepin ont été appelés dans la salle des stewards suite à l’incident.

“J’ai l’impression que ça m’a coûté des qualifications aujourd’hui”, a déclaré Norris, cité par ..net.

«La voiture était bonne. J’ai l’impression que je n’ai pas fait un mauvais travail. J’ai juste eu un gars qui m’a beaucoup retenu, ce qui m’a obligé à utiliser mon deuxième train de pneus.

«Quand il est divisé par millièmes, centièmes et dixièmes et tout, vous voulez avoir l’opportunité de vous améliorer et vous ne pouvez pas faire d’erreur.

«Quand vous avez quelque chose comme ça et que vous n’avez qu’un seul jeu de pneus sur lequel pousser vraiment, cela nous a vraiment coûté aujourd’hui. C’est donc un peu ennuyeux parce que j’ai l’impression que nous aurions pu être cinquième, sixième ou quelque chose du genre, mais cela ne s’est pas produit.

Au début du troisième trimestre, Sergio Perez a emmené sa Red Bull faire un tour dans le gravier, et bien que les drapeaux jaunes ne semblent pas causer de problèmes pour ceux qui effectuent des tours de poussée, la «merde», comme Norris l’a dit, qui a été laissée sur la piste a eu un impact lui.

Utilisant déjà de vieux pneus tendres, le gravier et la saleté qu’il a dû traverser n’ont fait qu’empirer les choses.

«Il y avait un peu de gravier dans le virage 13, quelqu’un a dit que Perez y avait tourné ou quelque chose du genre», a-t-il expliqué.

«Je pense donc que j’étais comme le premier gars à passer à travers et je n’ai pas eu de chance parce qu’il y a de la merde sur la piste et j’ai perdu quelques dixièmes.

«Personne n’a vraiment semblé s’améliorer lors de leur deuxième tour de poussée, je ne sais pas s’il y a eu un peu plus de vent ou quoi que ce soit. C’était une chose rétrospective, vous auriez mis votre nouvel ensemble pour la première exécution au troisième trimestre plutôt que pour la deuxième exécution.

“Mais tu ne sais jamais. Nous n’avons tout simplement pas eu de chance et la seule raison en est le premier trimestre et le trafic dans le dernier virage. »

Fait intéressant, Mazepin s’est déclaré satisfait d’un Q1 «propre». Il est prêt à partir de P20 et à la dernière.

“C’est ma deuxième qualification sans faute, donc j’en suis assez satisfait”, a-t-il déclaré aux journalistes.

«D’un autre côté, je ne suis pas encore satisfait de l’équilibre, j’ai l’impression que la voiture ne fait pas vraiment ce que je veux pour le moment, et c’est une grande tâche de la garder sur le circuit tout en essayant de maintenir le meilleur temps au tour possible. »

