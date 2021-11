Un débrayage des chauffeurs du syndicat RMT a paralysé les services sur les lignes Central et Piccadilly dans un différend concernant de nouvelles listes de chauffeurs de Night Tube. Transport for London a rapporté qu’à 9 heures du matin, les services fonctionnaient à 58% tandis que le nombre de passagers était en baisse d’environ 30% par rapport à vendredi dernier.

Cela signifierait qu’il est probable qu’environ 600 000 trajets de moins auront été effectués dans le métro de Londres tout au long de vendredi, un total de deux millions contre environ 2,6 millions il y a une semaine.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré à la BBC Radio London : « Il est extrêmement décevant que le RMT ait refusé d’assister aux pourparlers hier avec TfL pour tenter de parvenir à une résolution. Je les exhorte à revenir à la table. »

M. Khan a déclaré à LBC qu’il était absolument frustré par la grève qui a eu lieu le vendredi noir lorsque les détaillants ont lancé les ventes pour stimuler le commerce de Noël.

L’action devrait durer jusqu’à 4h30 du matin samedi avec six autres grèves prévues le soir et la nuit.

M. Khan a déclaré: « Le Night Tube est crucial et pas seulement pour notre économie nocturne, mais pour que les femmes et les filles se sentent plus en sécurité dans notre ville.

« Notre économie de nuit, après les 18 derniers mois, a désespérément besoin de gens en retour. »

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​critiqué les deux parties dans le conflit, ce qui pourrait conduire à de nouvelles grèves si TfL et le RMT ne parviennent pas à un accord.

Robbo Barwick a déclaré que TfL est dirigé par une équipe de « moutons éveillés » et d’un maire « malchanceux ». Ils ont écrit : « Mal géré. Inapplicable et clairement inadéquat. TfL et la brigade de réveil doivent se remettre en forme.

« Allez au Japon, regardez comment les professionnels obtiennent une qualité supérieure et un système fonctionnel… Apprenez… Puis mettez-le en action avant que la dernière « menace » de faillite ne se déclenche et que le gouvernement oblige le contribuable à renflouer cet échec en vertu de les clowns actuels ».

Le lecteur Rossman a attribué la situation à « l’avidité de l’Union et à l’obstination habituelle » tandis que JamesHughson1 a spéculé que la dispute conduirait à des trains sans conducteur.

Ils ont écrit : « Comme les mines de charbon, elles deviendront trop chères pour être maintenues et si notre gouvernement a un peu d’intelligence, dites simplement aux syndicats que s’ils continuent ainsi, ils feront tout simplement les quarts de travail avec [artificial intelligence] commençant la disparition complète du conducteur au cours de la prochaine décennie ».

A quoi Boroughbloke a répondu : « Hélas, nous ne verrons pas la disparition du chauffeur dans une décennie. Cela prendra des décennies ».

JamesHughson1 a ajouté : « [W]Quoi qu’il arrive ce seront les syndicats qui hâteront le jour de l’IA ».

Dans une série de tweets ce matin, M. Khan a été extrêmement décevant que le RMT ait refusé d’assister aux pourparlers jeudi avec TfL pour tenter de parvenir à une résolution.

Il les a exhortés à revenir à la table.

Cependant, le RMT a riposté en accusant le maire d’avoir délibérément déformé la vérité avec le secrétaire général Mick Lynch affirmant que M. Khan de la capitale savait que l’organisateur principal du syndicat pour TfL avait proposé dans un e-mail envoyé mercredi de rencontrer les patrons du métro de Londres au service de conciliation ACAS. .

Dans une lettre envoyée aujourd’hui, M. Lynch exhorte le maire à prendre des mesures pour résoudre le différend.

Il a écrit : « Je réitère notre offre de vous rencontrer à l’ACAS ou avec vous-même avant que cette situation ne dégénère davantage ».

TfL a été contacté pour commentaires.

La grève a suscité des critiques de la part des politiciens et des hommes d’affaires. Andy Lord, directeur général du métro de Londres, a déclaré à l’Evening Standard qu’il était déçu de l’action mais assez satisfait du niveau de service fourni.

Il a déclaré: « C’est clairement perturbateur et nous voulions l’éviter si nous le pouvions. La ligne Piccadilly et la ligne Central sont les plus touchées.

« Je suis vraiment désolé pour nos clients et entreprises à Londres qui sont touchés et incommodés par la grève.

« Je suis vraiment désolé que quelqu’un ait été touché par une action revendicative totalement inutile. Pas un seul conducteur n’a perdu son emploi et pas un seul conducteur n’a été contraint de s’inscrire sur de nouvelles listes. »

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps MP, a déclaré: « C’est la dernière chose dont les Londoniens ont besoin. »