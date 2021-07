Le malheureux Tsunoda accuse le retard du pont-bascule après la cinquième sortie du Q1 · .

Yuki Tsunoda a déclaré que le temps qu’il avait perdu au pont-bascule avait gâché sa séance de qualification, après avoir échoué de peu à atteindre la Q2.

La recrue AlphaTauri a maintenant été éliminée en Q1 dans la moitié des 10 week-ends de course de cette année, jusqu’à présent.

“Je dirais que le pont-bascule a tout foutu en l’air”, a expliqué Tsunoda après avoir été appelé pour un contrôle aléatoire lors de la séance de qualification de vendredi à Silverstone. Le retard lui a permis de rattraper plusieurs pilotes au bout d’un tour.

« Juste à la fin, c’était vraiment serré et je ne pouvais pas faire [a] bon tour de récupération. Et aussi les derniers virages beaucoup de voitures attendaient. J’ai déjà perdu les trois dixièmes dans la ligne droite principale, j’ai failli regagner les trois dixièmes au tour mais [with] la perte que j’ai déjà dans le premier secteur et la ligne droite principale, et aussi je n’ai pas pu faire un bon tour de récupération… c’est juste dommage.

N’ayant eu qu’une heure pour s’entraîner avant la séance de qualification de vendredi, Tsunoda a déclaré qu’il commençait à se familiariser avec sa voiture à la fin de sa séance de qualification. Il n’a pas réussi à se qualifier pour la Q2 de seulement deux centièmes de seconde.

“Même [though] il n’y a pas eu de tour parfait à cause du trafic, je commence à m’y habituer pour le pilotage et j’ai aussi commencé à ressentir de la confiance. J’ai l’impression d’avoir commencé maintenant, mais c’est déjà fini en Q1.

L’ingénieur de course en chef d’AlphaTauri, Jonathan Eddolls, a déclaré que Tsunoda avait bien fait de récupérer le temps qu’il avait perdu en raison du trafic.

« Yuki semblait prêt à passer en Q2, mais un embouteillage dans le dernier virage au début de son dernier tour lui a coûté près de 0,2 seconde avant le premier virage. Il a bien fait de récupérer la plupart de ce temps, mais malheureusement, ce n’était pas suffisant.

Toutes les équipes devaient utiliser les pneus tendres tout au long des qualifications. Eddolls a déclaré qu’AlphaTauri a découvert pendant l’entraînement qu’ils étaient moins compétitifs sur ce composé.

“La performance sur les médiums était conforme à nos attentes, mais lors de l’ajustement des softs, nous avons eu plus de difficultés que prévu”, a-t-il déclaré. “Nous avons analysé les données et apporté quelques modifications pour les qualifications, mais sans les séances habituelles avant d’entrer dans le Parc Fermé, nous n’avons pas pu régler la voiture autant que nous le ferions normalement.”

