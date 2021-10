Le Mallorca Golf Open, la cerise sur le ‘Spanish swing’

Golf Santa Ponça.

Du prochain 21-24 octobre, le meilleur golf d’Europe débarque aux Baléares, plus précisément dans le golf majorquin de Santa Ponça, où la tournée de trois tournois en Espagne qui s’est déroulée en octobre tournée européenne.

Les Open de golf de Majorque il marquera le retour du golf de haut niveau sur cette île 10 ans après le dernier Open qui s’y est tenu.

A cette occasion, Santa Ponça recevra les meilleurs joueurs de niveau européen et mondial tels que :

Martin Kaymer, vainqueur de la Ryder Cup et de deux « majors » : le PGA Championship et son US Open ; Thomas Pierre, vainqueur de la Ryder Cup et de quatre tournois de l’Europea Tour ; une grande partie de l’Armada espagnole, dirigée par Gonzalo Fernández-Castaño et Alvaro Quiros, avec sept victoires européennes chacun, Nacho Elvira, récent vainqueur du Cazoo Open 2021, ou Adri Arnaüs, classé deuxième à l’Acciona Open d’Espagne la semaine dernière.

Justement, les joueurs espagnols auront pour inspiration historique les deux dernières victoires nationales dans ce domaine de Santa Ponça ; Severiano Ballesteros à l’Open des Baléares 1988 et Miguel Ángel Jiménez au Turespaña Masters Open de Baleares 1998, qui était la dernière fois en date que l’European Tour a visité le parcours conçu par Falco Nardi.

Quant à Joueurs de la Ryder Cup, le nombre est également volumineux, car aux précités Kaymer et Pieters, il faut ajouter d’autres grands noms qui savent ce que c’est que de jouer une Ryder Cup :

Victor Dubuisson, Oliver Wilson, David Howell, Jamie Donaldson, Thornbjon Olesen et Peter Hanson, vainqueur deux fois en Espagne et une fois à Majorque (2010).

Une autre attraction du tournoi sera la présence du plus gros puncheur de l’European Tour aujourd’hui, le Sud-Africain Wilco Nienaber, qui se situe en moyenne à plus de 323 yards du tee, et aura un grand défi sur le 10e trou, l’un des plus longs par-5 d’Europe à 590 mètres.

Un tournoi qui s’est terminé à Majorque à la dernière minute après la perte du Trophée Hassan II au Maroc, mais qui grâce à l’European Tour, les institutions des Baléares et le Golf Santa Ponça lui-même sera le parfait aboutissement pour le « balançoire espagnole » Octobre après Madrid et Valderrama.

Les Open de golf de Majorque Il est organisé sous les auspices d’E-Motion en tant que promoteur, et avec l’aide de sponsors tels que Isla de Mallorca, Govern Balear, Consell de Turismo, Melia Hotel, OK Mobility, Allianz, Engel & Volkers, Perlentaucher, Red Bull / Biologique et Kaze.

Pour Edwin Weindorfer, PDG d’e | motion: « Le golf est un facteur de développement important à Majorque et c’est le sport qui attire le plus de touristes internationaux de qualité du monde entier. Nous sommes très heureux in e|motion de pouvoir ramener, après si longtemps, une épreuve de l’European Tour à Majorque. Cela n’a été possible que grâce au soutien des institutions publiques locales, des sponsors, des partenaires, du Santa Ponça Golf Club et du parrainage de l’European Tour. Nous sommes sûrs d’avoir un grand événement. »

À propos du groupe e | motion

En tant qu’organisateur d’événements renommé et créateur de tendances dans le domaine du marketing sportif, le groupe e | motion renforce sa compétitivité par le développement continu d’événements axés sur le tennis, améliorant ainsi la compétitivité de ses partenaires et clients, tant au niveau national qu’international. L’entreprise génère ainsi une valeur ajoutée économique pour tous les acteurs impliqués.

Dans le domaine du tennis, le groupe e | motion organise l’Erste Bank Open, un tournoi ATP 500 à Vienne, ainsi que la MercedesCup à Stuttgart et les Championnats de Majorque à Santa Ponça, deux épreuves ATP 250 sur gazon. Sur le circuit de tennis féminin, l’entreprise organise le tournoi WTA 500 bett1open à Berlin. Dans le domaine du golf, le groupe e | motion a déjà agi par le passé en tant qu’organisateur d’un tournoi European Tour en Autriche et organise pour la première fois le Mallorca Golf Open à Santa Ponça qui se tiendra en octobre 2021. La société est Géré par les fondateurs et propriétaires Edwin Weindorfer et Herwig Straka.