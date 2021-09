Le Mallorca Golf Open présenté en société

Le Mallorca Golf Open est déjà une réalité et a été présenté dans la société. Le meilleur golf professionnel international reviendra à Majorque aux mains du groupe e | motion. Le tournoi se déroulera du 21 au 24 octobre de cette année avec un prize pool de 1 million d’euros. Le Mallorca Golf Open se jouera au Golf Santa Ponsa I et sera le dernier des tournois du soi-disant « Tour d’Espagne » de l’European Tour.

Edwin Weindorfer, PDG du groupe e | motion : « Nous sommes très fiers qu’après les championnats ATP de Majorque, nous ayons réussi à organiser un autre événement sportif de haut niveau à Santa Ponça avec le Mallorca Golf Open. Cela n’a été possible que grâce à la grande collaboration avec l’European Tour, avec le soutien des autorités locales, parmi lesquelles le Gouvernement des Îles Baléares, le Consell de Mallorca et la Mairie de Calvià, ainsi que la Fédération Baléare de Golf, la Fédération Royale Espagnole de Golf et Golf Santa Ponça. Avec ce tournoi, l’une des destinations de golf les plus attrayantes de l’île est à nouveau le centre d’intérêt sportif mondial. “

Alfonso Rodriguez, maire de Calvià : « Le potentiel de la destination à accueillir des événements de ces caractéristiques implique non seulement un impact économique direct pour la commune, mais également un impact en tant que marque de destination. L’organisation d’un tournoi de l’European Tour fera réapparaître Santa Ponça, Calvià et Majorque parmi les destinations de golf. Reconnaissant également l’implication des institutions et entités privées, sachant que la somme des efforts publics et privés donnera de bons résultats. »

Affiche officielle du tournoi

Mission

Rocío Nigorra Cobián, présidente du Golf Santa Ponça : « Le Golf Santa Ponça est très heureux de pouvoir à nouveau accueillir un événement de l’European Tour à Majorque après une si longue période. Pour nous, c’est une véritable priorité, surtout en ce moment, de fournir d’enthousiasme et de joie à Majorque avec un événement international d’une telle ampleur. Nous espérons accueillir tous les joueurs, bénévoles et amateurs de sport pour profiter de ce grand sport avec nous. Nous sommes convaincus que ce tournoi écrira un autre chapitre de l’histoire à succès du golf à Majorque . Je veux aussi profiter de l’occasion pour remercier en particulier tous les travailleurs du golf qui mettent un gros effort et travaillent pour que le parcours soit dans les meilleures conditions. Nous sommes préparés grâce à eux malgré le peu de temps que nous avons eu et sont ravis de participer. Cet événement remet Majorque sur le devant de la scène internationale. Je tiens également à remercier et l’appui de tous les domaines. “

Andreu Serra, ministre du Tourisme et des Esports : “C’est un engagement clair en faveur du tourisme sportif et avec l’intention de” désaisonnaliser “et de prolonger la saison des loisirs culturels et sportifs à Majorque. Avec les événements Golf et Tennis, nous mettons les îles sur la scène internationale. Nous avons également franchi une étape importante dans l’initiative publique et privée et cela ne fait que commencer. Cela montre également une trajectoire claire d’évolution du modèle touristique où le sport et l’expérience sont essentiels. Nous sommes les leaders du tourisme solaire, balnéaire et durable.

Rosana Morillo, directrice générale du tourisme du gouvernement: «Avec la collaboration des secteurs public et privé, c’est ainsi que de grands succès sont obtenus et cela en est la preuve. Nous avons un plan de relance solide qui portera ses fruits et 2 millions sont prévus pour les parrainages d’événements non estivaux. L’impact économique que ces événements ont sur les îles dépasse les 200 millions d’euros et nous comprenons que c’est un bon investissement car ce sont des événements qui apportent également un tourisme de qualité en dehors des mois d’été ».

Le président de la Fédération royale espagnole de golf, Gonzaga Escauriaza : « Je garde de merveilleux souvenirs de ce parcours qui a toujours été très présent dans le développement du golf en Espagne. Notre relation avec les autorités locales est très bonne et elles ont été très positives dans les négociations pour l’organisation de cet événement en si peu de temps. Très reconnaissant à tous et heureux de revenir à Majorque ”.