Le Mally Mall du hip-hop condamné pour avoir dirigé un réseau de prostitution ⋆ .

Le rappeur-producteur-réalisateur de télé-réalité Mally Mall a été condamné à près de trois ans de prison fédérale pour avoir dirigé un réseau de prostitution interétatique.

Selon des documents du tribunal fédéral du centre-ville de Las Vegas, Jamal «Mally Mall» Rashid, 45 ans, possédait et exploitait un certain nombre d’entreprises d’escorte qui étaient des façades de prostitution de 2002 à 2014. Selon le FBI – qui enquêtait sur lui depuis En 2014, lorsqu’ils ont perquisitionné son domicile à Las Vegas, purgeant des mandats d’arrêt pour trafic d’animaux exotiques et humains – il a «persuadé, incité, séduit et amené» des centaines de victimes à se prostituer à son profit.

“Rashid exploitait une entreprise de prostitution haut de gamme qui transportait des victimes à travers les États-Unis, en utilisant divers sites Web payants – tels que Backpage et Eros – pour faire de la publicité pour les victimes à des fins de prostitution”, a déclaré un communiqué de presse du bureau du procureur américain, district du Nevada. .

Dans des documents judiciaires, les victimes ont fait état de «menaces de surveillance et de violence, de violence verbale et de violence réelle».

Ces archives judiciaires ont également déclaré: «Rashid a encouragé les femmes à se faire tatouer pour démontrer leur loyauté… il a mis des trackers sur leurs voitures et des caméras dans leurs appartements, et ils avaient besoin d’une autorisation pour aller chez le gynécologue.»

Lors de l’audience de condamnation de Rashid jeudi, dont le site Web le qualifie de «Dieu égyptien de la musique», la juge Gloria Navarro a déclaré que les victimes «ne pouvaient pas parler à quiconque est noir parce qu’un Noir pourrait être un proxénète. C’était presque une forme d’emprisonnement ou d’asservissement. »

Les crédits de production hip-hop de Rashid, originaire de Californie, ont commencé en 1999; il a finalement travaillé avec Bone Thugs-N-Harmony sur «Thug Stories» (2006) et «Strength and Loyalty» (2007). Il a sorti son propre album, «Mallys World, Vol. 1 », en 2017. Il a travaillé avec des artistes tels que Usher, Drake, Tyga et David Guetta et est connu pour ses amitiés avec Scott Disick et Justin Bieber.

Après que Bieber ait admiré les singes capucins de Rashid lors de son séjour chez le producteur, Rashid en a offert un au chanteur pour son anniversaire. Bieber l’a nommé d’après lui («OG Mally»). Cependant, lorsque Bieber a essayé d’emmener le singe avec lui à Munich, les autorités allemandes l’ont confisqué (“Honnêtement, tout le monde m’a dit de ne pas amener le singe. Tout le monde”, a déclaré Bieber à GQ. “Je me suis dit: ‘Ça va aller, les gars ! ‘»). Bieber a eu quelques mois pour produire les documents nécessaires pour récupérer le singe, mais ne l’a pas fait; il a été condamné à une amende de 8 000 $ pour transférer OG Mally dans un zoo.

Quant à l’autre Mally, il a rehaussé son profil public avec une série d’apparitions avec sa petite amie de l’époque, Nikki Mudarris, dans l’émission de télé-réalité de VH1 «Love and Hip Hop: Hollywood». Lors de sa tournée «Love and Hip Hop», il a tenté de séduire l’une des co-vedettes de Mudarris, déclenchant une tempête de feu entre les femmes. Il aurait également été à l’origine d’une fuite de sex tape de lui-même et de Mudarris en 2015. Cette fuite a eu lieu après le raid du FBI en 2014. Mudarris aurait reçu une ordonnance de non-communication contre Rashid; elle a affirmé qu’il avait non seulement menacé de l’humilier avant de publier la cassette, mais s’était blessé au nez et avait détruit plusieurs de ses téléphones.

Rashid avait plaidé coupable en octobre 2019 à un chef d’accusation d’utilisation d’un établissement interétatique à l’aide d’une activité illégale dans l’affaire de prostitution; aux termes de cet accord, sa peine serait comprise entre un et 33 mois.

Rashid aurait déclaré au tribunal: «Je présente mes excuses au tribunal, au gouvernement et, surtout, aux femmes impliquées.»

Bien que son avocat, David Chesnoff, ait demandé la clémence au tribunal, citant la déclaration de remords de son client et son travail avec des adolescents en crise, Navarro a imposé la peine de prison maximale en vertu de l’accord, suivie de trois ans de surveillance.

Elle a également ordonné à Rashid d’arrêter de travailler avec des adolescents vulnérables.

Chesnoff a déclaré à un journaliste de 8 News NOW Las Vegas: «M. Rashid a exprimé ses remords [in court] et a accepté la responsabilité, et il est prêt à faire ce que le juge a dit et à revenir en arrière et à rendre les gens heureux avec sa musique.

