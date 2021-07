Le malware XLoader infecte les Mac ; recueille les frappes et plus

Le malware XLoader a maintenant migré des machines Windows pour attaquer également les Mac. Une évolution du malware connu sous le nom de Formbook, il permet à un attaquant de consigner les frappes, de prendre des captures d’écran et d’accéder à d’autres informations privées.

Inquiétant, le malware est vendu sur le dark web pour 49 $, permettant à quiconque de le déployer contre les utilisateurs Windows et Mac…

La bonne nouvelle est qu’il nécessite une action de l’utilisateur pour le déclencher. Les attaquants envoient généralement un e-mail contenant le logiciel malveillant intégré dans les documents Microsoft Office.

Les chercheurs en sécurité de Check Point l’ont découvert.

XLoader est furtif, ce qui signifie qu’il est difficile de dire quand un Mac en est infecté, mais la société fournit une méthode de vérification.

Comme pour tout logiciel malveillant, vous pouvez minimiser le risque d’infection en évitant les sites Web sommaires et en faisant preuve de prudence avec les pièces jointes. N’ouvrez jamais une pièce jointe à moins que vous ne connaissiez l’expéditeur et que vous l’attendiez, car il est courant que les attaquants usurpent l’adresse d’expéditeur d’un e-mail.

Yaniv Balmas, responsable de la cyber-recherche chez Check Point Software, a déclaré que les propriétaires de Mac ne devraient pas être complaisants.

Historiquement, les logiciels malveillants MacOS n’étaient pas si courants. Ils entrent généralement dans la catégorie des « logiciels espions », ne causant pas trop de dégâts.

Je pense qu’il existe une croyance erronée commune parmi les utilisateurs de MacOS selon laquelle les plates-formes Apple sont plus sécurisées que d’autres plates-formes plus largement utilisées. Bien qu’il puisse y avoir un écart entre les logiciels malveillants Windows et MacOS, l’écart se réduit lentement au fil du temps. La vérité est que les logiciels malveillants MacOS deviennent de plus en plus gros et dangereux. Nos récentes découvertes en sont un parfait exemple et confirment cette tendance croissante. Avec la popularité croissante des plates-formes MacOS, il est logique que les cybercriminels s’intéressent davantage à ce domaine, et je prévois personnellement de voir davantage de cybermenaces à la suite de la famille de logiciels malveillants Formbook.