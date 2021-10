Le manager admet que la star de 25 millions de livres sterling pourrait rejoindre Arsenal en janvier

Photo par ANP Sport via .

Le manager du Club de Bruges, Philippe Clement, a admis au Voetbal International que Noa Lang pourrait partir dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’Arsenal aurait présenté une offre de 25 millions de livres sterling.

Oui, c’était ‘seulement Gibraltar’.

Mais il est indéniable que, lors de son premier départ pour l’équipe nationale néerlandaise, Lang a donné un coup de fouet à sa réputation déjà naissante lors des éliminatoires de la Coupe du monde de lundi.

Avec une performance pleine d’habileté et de style, un ailier qui a été expulsé de l’Ajax en raison de préoccupations concernant sa mentalité a montré que même si son attitude a pu être remise en question, il ne fait aucun doute de ses capacités.

« La qualité émane de lui. Il me rappelle Robin van Persie », a déclaré l’ancien attaquant néerlandais Pierre van Hooijdonk après que Lang ait inscrit l’un des buts des Pays-Bas lors d’une confortable victoire 6-0.

Noa Lang se rendra-t-il à Arsenal en janvier ?

Le Club de Bruges a réussi un coup de taille en attirant Lang dans la capitale belge l’année dernière.

Et, après que la cible unique du Celtic et de Leeds United ait renvoyé l’équipe de Clement à la gloire de la Jupiler League en 2020/21, il est peu probable que Lang accepte un contrat qui expire en 2025.

Photo de Broer van de Boom/Agence BSR/.

« Je suis réaliste quand il s’agit de choses comme ça », soupire Clément. « S’il y a une offre impossible à refuser pour lui, nous ne pourrons pas l’arrêter en janvier.

« Je préfère qu’il finisse la saison, gagne un titre et soit important. Mais nous verrons ce qui se passera en janvier.

Selon la publication belge Voetbal 24, Arsenal espère qu’une offre de l’ordre de 25 millions de livres sterling ferait l’affaire.

Cependant, le Club de Bruges attend environ 10 millions de livres sterling de plus, et l’intérêt de l’AC Milan pourrait déclencher un bras de fer de transfert entre certains des plus grands clubs du continent.

Lang a produit 17 buts et 11 passes décisives lors de sa première saison au stade Jan Breydel, ses performances élégantes sur le côté gauche lui permettant de se comparer à la superstar du PSG Neymar.

Photo de BRUNO FAHY/Belga/. via .

