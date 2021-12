Le manager admet que le joueur a du mal à se remettre en forme après la sortie de Tottenham

Photo de Robin Jones/.

Tottenham Hotspur a permis à Danny Rose de quitter le club à la fin de la saison dernière – et ses difficultés à Watford suggèrent que c’était la bonne décision.

La sortie émotionnelle de Rose à Tottenham

Rose faisait partie du mobilier de Tottenham.

L’arrière gauche a rejoint Tottenham en provenance de Leeds United en 2007 et a fini par devenir un titulaire régulier.

Rose a fini par faire 214 apparitions pour Tottenham au cours d’une période de 14 ans avec le club.

Beaucoup se souviendront de l’époque de Rose sous Mauricio Pochettino, au cours de laquelle il est devenu l’un des meilleurs arrières gauches d’Europe.

Rose était un arrière gauche fanfaron, bombardant en avant tout comme Kyle Walker sur le côté droit.

Rose est tombée et n’a disputé que 12 matches de Premier League pour Tottenham la saison dernière.

Lorsque le contrat de Rose a pris fin l’été dernier, Tottenham a décidé de le laisser partir dans une sortie émotionnelle.

Rose avait la liberté de choisir son prochain club – et n’a pas déménagé si loin.

Photo par Alex Morton/.

Ranieri veut plus de Rose à Watford

Alors que certains pensaient que Rose finirait par retourner vers le nord, il a en fait rejoint Watford.

Rose a rejoint les Hornets après leur promotion en Premier League, retrouvant Moussa Sissoko à Vicarage Road.

Le joueur de 31 ans a réussi sept départs en Premier League pour Watford cette saison.

Certains ont vu Rose lutter cette saison, notamment contre Mohamed Salah. Encore une fois, qui n’a pas lutté contre le héros de Liverpool cette saison ?

Rose a été mis au banc pour Watford contre Brentford vendredi, Jeremy Ngakia étant préféré à l’arrière gauche.

Le patron de Watford, Claudio Ranieri, a admis au Sun qu’il avait besoin de plus de Rose.

Ranieri a admis que Rose manquait de forme physique après une saison frustrante à Tottenham, et bien qu’il ait confiance en lui pour qu’il revienne à son meilleur niveau, cela peut prendre un certain temps.

« Je suis très confiant avec lui mais il doit encore s’améliorer », a déclaré Ranieri. «Je me souviens de Danny quand il jouait à Tottenham et en équipe nationale d’Angleterre et j’ai besoin de ce Danny. Je pense que c’est plus une question de forme physique qu’un problème de confiance.

«Quand il est arrivé, il était en forme et maintenant il s’est beaucoup amélioré, mais il doit encore s’améliorer. Il est cependant difficile de dire combien de temps cela prendra », a-t-il ajouté.

Photo par Alex Pantling/.

