Le manager affirme que le prêteur d’Arsenal est absent jusqu’en février

Vous devez vous sentir désolé pour le défenseur d’Arsenal Jordi Osei-Tutu.

Le joueur de 23 ans est retourné à London Colney pour se faire soigner d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors d’un prêt à Nottingham Forest plus tôt dans la campagne.

À cette occasion, l’arrière droit d’Arsenal a raté 19 matchs de championnat pour la tenue de Steve Cooper.

Et maintenant, Osei-Tutu, qui est passé par l’académie des Gunners, a subi une autre blessure depuis son retour à Forest.

Cooper a confirmé jeudi qu’Osei-Tutu, à son deuxième match depuis son retour de son problème précédent, sera désormais absent pendant deux mois supplémentaires après s’être blessé contre Hull City la dernière fois.

Il a déclaré: « Deux mois de blessure. C’est vraiment, vraiment décevant pour le garçon, (c’était un) défi anodin comme nous l’avons tous vu. Il jouait très bien dans le match. J’ai juste pitié de lui, un jeune joueur qui essaie de se forger une carrière.

Contracter

La bonne nouvelle pour Arsenal est qu’il lui reste encore 18 mois de contrat.

S’il était en rupture de contrat cet été, les Londoniens du nord pourraient difficilement justifier un nouvel accord en raison d’une série de blessures inquiétantes.

Et ils ne pouvaient pas non plus le vendre cher en janvier parce que, eh bien, il est à nouveau blessé.

Mais avec un an restant sur son contrat l’été prochain, Osei-Tutu est assez bon et assez jeune pour terminer en force la campagne de championnat avec Forest et gagner un déménagement permanent, ou obtenir un autre bon prêt l’été prochain.

En ce qui concerne sa carrière à Arsenal, il est peu probable qu’il la sauve à ce stade.

