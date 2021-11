Le manager affirme qu’un as de 17 millions de livres sterling pourrait quitter West Ham en janvier et nomme un nouveau club

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Andriy Shevchenko souhaite retrouver Andriy Yarmolenko, joueur de banc de West Ham United en Premier League, à Gênes, en lutte de Serie A, a déclaré l’ancien manager ukrainien Yozhef Sabo à Sport.

David Moyes a transformé Craig Dawson et Angelo Ogbonna en deux des demi-centres les plus fiables du football anglais, Michail Antonio en un redoutable numéro neuf, Said Benrahma et Jarrod Bowen en ailiers capables de semer la peur même dans la ligne de fond de Liverpool.

Mais s’il y a un joueur dont le manager de West Ham n’a pas été en mesure de tirer le meilleur parti du stade de Londres – eh bien, attendez-vous au départ de Sébastien Haller – c’est Yarmolenko.

Quelques performances impressionnantes sous Shevchenko aux Championnats d’Europe de cet été avaient fait naître l’espoir que l’international ukrainien, qui a marqué l’un des buts du tournoi avec sa fidèle botte gauche contre les Pays-Bas, serait enfin bon dans la capitale anglaise.

Au lieu de cela, l’ancien ailier du Borussia Dortmund a été limité à seulement 52 minutes de table de Premier League, n’ayant pas réussi à faire la différence sur le banc lors de la défaite frustrante 1-0 de samedi contre Wolverhampton Wanderers.

Et, selon Sabo, Yarmolenko pourrait bientôt rejoindre un visage familier de la Serie A italienne.

Andriy Yarmolenko quitte-t-il West Ham en janvier ?

Photo de PAUL ELLIS/POOL/. via .

« Pour autant que je sache, Shevchenko veut acheter non seulement (le défenseur de Shakthar Donetsk) Mykola Matviyenko mais aussi (Oleksandr) Zinchenko de Manchester City et Yarmolenko de West Ham », a déclaré Sabo, qui a dirigé l’équipe nationale ukrainienne à deux reprises. dans les années 1990.

Comment Sabo est arrivé à cette information est une énigme.

Mais, étant donné l’admiration de Shevchenko pour le vétéran de 115 000 £ par semaine, il ne serait pas surprenant que Yarmolenko saute sur l’occasion d’échanger le banc de West Ham contre un rôle principal sous la direction de son ancien patron ukrainien.

Yarmolenko, 32 ans, a récemment été lié à un déménagement en Turquie.

Selon ., quant à lui, il est moins que satisfait de son rôle de siège arrière au stade de Londres.

Photo de Quality Sport Images/.

