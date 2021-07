Le manager danois Kasper Hjulmand dit à Boris Johnson de se “réveiller” et de permettre aux fans de se rendre à Wembley

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, veut que Boris Johnson se « réveille » (Photo: .)

L’entraîneur-chef du Danemark, Kasper Hjulmand, a appelé le Premier ministre Boris Johnson à se “réveiller” et à donner son feu vert aux milliers de fans de son pays dans l’espoir de se rendre à Wembley pour leur affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

L’équipe danoise a réussi à se relever après avoir vu son coéquipier vedette, Christian Eriksen, subir un arrêt cardiaque lors de sa défaite d’ouverture contre la Finlande et s’être assuré une place dans le dernier carré avec une victoire sur la République tchèque samedi.

Les trois matches de groupe du Danemark se sont déroulés devant une foule de partisans bruyants au stade national de Copenhague et environ 1 000 de leurs fans ont fait le déplacement à Bakou pour leur victoire historique en quart de finale.

Cependant, avec le pays sur la liste orange du gouvernement du Royaume-Uni au milieu de la pandémie de Covid-19, les Danois doivent se mettre en quarantaine pendant dix jours à leur arrivée, ce qui signifie qu’ils ne peuvent actuellement pas se rendre à Wembley pour la rencontre très attendue de mercredi soir.



Le Danemark figure sur la liste orange du gouvernement britannique pour les voyages (Photo: .)

Des efforts ont été déployés pour rallier les Danois basés au Royaume-Uni pour assister au match, mais Hjulmand a demandé un coup de main majeur au gouvernement britannique quelques jours seulement avant le coup d’envoi à Londres.

“Nous espérons que Boris Johnson se réveillera et donnera accès à des milliers de fans danois, sinon nous devons les transporter sur le terrain”, a-t-il déclaré à la publication danoise JP.

“J’espère qu’ils pourront venir, mais attendons de voir.”



Environ 1 000 fans danois les ont vus battre la République tchèque à Bakou (Photo: .)

Hjulmand a ajouté: ” La grande majorité de ces fans fous ont réservé le billet pour Bakou avec la conviction et la conviction qu’ils rentreraient chez eux et se mettraient en quarantaine par la suite.

«Nous savons tout ce qu’ils ont fait pour aller jusqu’au bout ici et nous soutenir et ils ont été une énorme raison pour laquelle nous pouvions à nouveau revenir, surprendre les gens et jouer avec autant d’énergie là-bas.

« Le soutien a beaucoup aidé. »

Environ 60 000 supporters devraient emballer Wembley pour la demi-finale entre le Danemark et l’Angleterre, qui devrait être la plus grande foule du pays depuis le début de la pandémie de Covid-19.

À l’heure actuelle, 5 000 billets ont été libérés pour les fans danois et Ronnie Hansen – le responsable des activités commerciales de la fédération danoise – a appelé ceux qui vivent en Angleterre à « entrer dans le combat » et à « porter le flambeau ».

« Maintenant, TOUS les Danois vivant en Angleterre doivent participer au combat ! » il a dit.

« Connaissez-vous un Danois en Angleterre ou en Écosse ? Ils doivent reprendre le flambeau des meilleurs supporters du monde.

« Il y a beaucoup de billets pour les Danois au Royaume-Uni et ils doivent être AMOK ! »

