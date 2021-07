Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a besoin de temps comme Pep Guardiola et Jurgen Klopp alors que l’ancien artilleur Johan Djourou révèle les regrets d’Arsène Wenger

L’ancien défenseur d’Arsenal, Johan Djourou, a soutenu Mikel Arteta et a déclaré que l’Espagnol avait besoin de plus de temps pour renverser la vapeur des Gunners.

Bien qu’il ait remporté la FA Cup au cours de ses premiers mois en charge, la pression a augmenté sur Arteta la saison dernière avec Arsenal terminant à la huitième place de la Premier League, ce qui signifie qu’ils ont raté une place en Europe pour la première fois en 26 ans.

.

Arteta a un gros travail à faire aux Emirats en 2021/22

L’Espagnol n’a pas eu peur de souder la hache, cependant, pendant son mandat, Mesut Ozil et Matteo Guendouzi ont tous deux quitté le club après avoir été gelés, tandis que le défenseur expérimenté David Luiz a également été autorisé à partir en transfert gratuit. cet été.

Djourou, qui a disputé 144 apparitions dans toutes les compétitions pendant onze ans avec Arsenal, a joué avec Arteta à l’Emirates Stadium en tant que joueur et pense que son ancien coéquipier a ce qu’il faut pour être un meilleur entraîneur.

Mais le joueur de 34 ans – qui a pris sa retraite du football professionnel le mois dernier – ne pense pas qu’Arteta ait actuellement les bons joueurs pour ramener Arsenal là où ils veulent être.

Lorsqu’on lui a demandé si Arteta était l’homme qu’il fallait pour Arsenal, Djourou a déclaré en exclusivité à talkSPORT : « Je pense que c’est toujours une question de temps. Maintenant, avec Arsenal et avec d’autres, nous sommes dans une situation où nous voulons une solution rapide ou une transition rapide et parfois, cela prend plus de temps.

.

Djourou pense qu’Arteta mérite du temps pour bien faire les choses dans le nord de Londres

“Regarder [Jurgen] Klopp et Pep [Guardiola], ils n’ont pas eu de succès tout de suite.

Bien sûr, vous voulez un certain succès à un moment donné. Je ne dis pas que Mikel n’a pas eu beaucoup de temps ; il a eu du temps.

Est-il le bon homme ? Je pense qu’il a les bonnes idées. A-t-il les bons joueurs pour le genre de style qu’il veut jouer ? Je pense que c’est une autre question.

«Je pense qu’il y a trop de caractéristiques dont vous devez tenir compte. Ce n’est pas comme ‘D’accord, c’est la bonne personne’. Il a décidément de bonnes idées. Est-ce que cela fonctionnerait avec Arsenal à long terme ? Nous verrons. Espérons que cette saison puisse commencer avec de meilleures attentes et de meilleurs résultats.

Arsenal

Kieran Tierney sera fortement invoqué cette saison en tant que membre clé de l’équipe d’Arsenal

“Nous avons vu l’Italie gagner l’Euro et ils ont une grande personnalité et de grands joueurs. Mais nous avons vu d’autres équipes comme l’Espagne faire un excellent travail. Nous avons vu une équipe comme le Danemark faire un excellent travail avec peu de grandes stars dans leurs rangs, mais une bonne mentalité. Je pense que parfois nous avons tendance à oublier [that].

« Parfois, nous avons tendance à dire : ‘Nous avons trop d’ego.’ Lorsque vous avez onze joueurs qui se battent pour le maillot ou qui se battent pour l’entraîneur ou quelqu’un d’autre, vous avez une équipe.

«Il ne s’agit pas de savoir qui nous embauchons ou quel joueur entre ou quelle qualité il a. A-t-il la mentalité d’aller avec les autres qui sont déjà là ? Je pense que c’est le point que nous avons tendance à oublier parce que nous voulons des noms.

Emile Smith Rowe est une autre jeune starlette qui impressionne aux Emirats

Après avoir quitté Arsenal, Djourou a passé du temps avec Hambourg, Antalyaspor ainsi que le FC Nordsjaelland, entre autres, et était également un habitué du niveau international avec la Suisse, où il a été sélectionné 76 fois.

Cependant, alors que le joueur de 34 ans réfléchit à une carrière de 17 ans dans le jeu, l’un de ses seuls regrets est de n’avoir jamais remporté de trophée avec Arsenal sous la direction du légendaire manager Arsène Wenger.

« Nous jouons tous pour quelque chose et le fait que je n’aie pas remporté de titre serait le principal regret », explique-t-il.

«Mais, cela dit, quand vous regardez en arrière et pensez à ce que vous avez appris et à la façon dont vous avez grandi au cours de ce voyage, c’est pour moi irremplaçable.

“Le patron [Wenger] eu un grand impact sur moi-même et pas seulement sur le terrain, mais à l’extérieur. Quand j’avais les Euros ou les grosses compétitions comme ça, je lui parlais toujours avant et j’avais quelques textos avec lui il y a deux ans.

.

Djourou souhaite avoir remporté la Premier League avec Wenger aux commandes

« Il est une figure paternelle à bien des égards. Mais je pense que c’est seulement comme ça que vous pouvez réussir et c’est pourquoi il est dans le jeu depuis si longtemps, parce qu’il avait une si bonne approche psychologique des joueurs et nous nous sommes tous sentis aimés et respectés.

Après sa retraite, Djourou héberge désormais son propre podcast et dirige sa propre école de football pour aider la prochaine génération de footballeurs en Suisse.

« Cela s’appelle le camp d’élite de Djourou », a-t-il terminé.

“C’est pour donner à ces gars le droit de rêver parce qu’on essaie de leur donner [the kids] l’entrée de ce qu’il faut pour être un [footballer].

«En ce moment, il s’agit simplement de leur donner la contribution, la confiance et la responsabilité de prendre des décisions et d’être traités comme des êtres humains et non comme des joueurs. Il y a beaucoup de travail psychologique qui se fait ici et je suis très passionné. Je passe un bon moment.”