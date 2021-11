Le manager Dave Challinor quitte Hartlepool United

L’équipe de Ligue 2, Hartlepool United, a annoncé que son manager Dave Challinor avait l’intention de partir et d’occuper le poste de direction vacant dans le comté de Stockport. United a rejeté l’approche du comté de la Ligue nationale dimanche; cependant, Challinor les a maintenant informés qu’il avait l’intention de partir.

Dave Challinor quitte Hartlepool et prend la relève du comté de Stockport

Déclaration du club : Dave Challinor – Hartlepool United FC (@Official_HUFC) 1er novembre 2021

United est mécontent que cette approche ne les ait pas adoptées en premier

Il est entendu que Stockport, qui est sans manager depuis le limogeage de Simon Rusk, a approché Challinor via son agent la semaine dernière au lieu de contacter le club. Hartlepool, mécontent de la manière dont l’approche avait été menée, a refusé toute demande de Stockport de parler à son responsable. Suite à la décision de United, Challinor a informé le club de son intention de partir. Le club de League Two que Challinor a guidé vers la promotion la saison dernière est maintenant sur le point de demander un avis juridique. L’entraîneur Anthony Sweeney prendra les commandes dans un avenir immédiat.

Challinor un succès à Hartlepool

Il n’est pas étonnant que l’équipe de la Ligue nationale de Stockport s’intéresse aux services de Dave Challinor. Après la relégation de la Football League pour la première fois de leur histoire en 2017, il a fallu attendre cette année à Hartlepool pour voir un retour. Deux saisons décevantes qui ont vu les 15e et 16e places, le club semblait sur le point de connaître une autre saison médiocre lorsqu’il s’est tourné vers Challinor dans l’espoir qu’il renverserait sa fortune.

Challinor a stabilisé le navire et a presque guidé l’équipe vers les séries éliminatoires avant que la pandémie de Covid-19 n’interrompe la saison. À sa première saison complète en charge, l’ancien défenseur des Tranmere Rovers et de Stockport a mené Hartlepool à la quatrième place et à une place en séries éliminatoires. United a battu Bromley, Stockport et Torquay United pour regagner une place dans la Ligue de football.

La poule a connu un bon départ à son retour en Ligue 2 et occupe actuellement la 10e place avec une seule différence de buts les gardant en dehors des places en séries éliminatoires.

Si Challinor prend le relais dans son ancien club de Stockport, ils espèrent qu’il pourra reproduire le succès qu’il a connu à Hartlepool après avoir été une équipe hors ligue depuis la relégation en 2011.

