Le manager de Bieber Braun dans une bataille judiciaire avec son ancien partenaire .

Le directeur musical Scooter Braun, connu pour avoir découvert Justin Bieber et s’être fait des ennemis de Taylor Swift, est impliqué dans une bataille juridique avec un ancien partenaire commercial au sujet de l’échec des plans d’un fonds de 750 millions de dollars.

Peter Comisar, partenaire de Goldman Sachs et ancien vice-président de Guggenheim Securities, a poursuivi Braun, sa société Ithaca Holdings et son partenaire commercial David Bolno pour fraude et rupture de contrat. La poursuite réclame plus de 50 millions de dollars de dommages et intérêts, selon une plainte déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

Le litige découle d’un différend concernant Scope Capital Management, une société d’investissement de Los Angeles désormais en sommeil que le couple serait copropriétaire pour exploiter “la convergence des marques de médias, de commerce et de consommation et des associations de célébrités”, selon le procès.

Comisar, un banquier chevronné, a allégué que Braun l’avait tenté de quitter son poste chez Guggenheim Securities en février 2017 en lui promettant qu’il avait des liens étroits avec des magnats tels que David Geffen qui investiraient dans le fonds. Selon la plainte, Braun considérait Geffen comme son parrain et a déclaré que le célèbre producteur de musique cherchait à investir 100 millions de dollars avec lui.

Près d’un an après l’arrivée de Comisar dans l’entreprise, des tensions ont éclaté. Comisar a allégué que Braun avait cessé de financer son salaire et avait renié ses engagements financiers, notamment en prenant en charge jusqu’à 7 millions de dollars par an en dépenses de fonds. Comisar a déclaré qu’il avait amené avec lui une équipe de professionnels de Guggenheim Securities et que Braun ne paierait pas les bonus qui leur sont dus.

Les efforts de Braun pour recruter des investisseurs tels que Jimmy Iovine et Haim Saban ont été rejetés, selon la plainte. La poursuite allègue en outre que Braun a dissimulé une levée de fonds auprès de la société de capital-investissement Carlyle Group pour investir dans une autre société, Ithaca Holdings, qui concurrencerait Scope Capital sur les investissements dans l’industrie du divertissement. En avril, Braun a vendu Ithaca Holdings pour 1,05 milliard de dollars à la société sud-coréenne HYBE Co., qui gère le groupe K-pop BTS.

Braun, qui cherche à résoudre le différend par l’arbitrage, a déclaré cette semaine dans une requête au tribunal que la demande de Comisar était “illégale, exorbitante et opportuniste”.

Braun a déclaré avoir investi 5 millions de dollars, y compris le financement du salaire annuel de 3 millions de dollars de Comisar, des investissements qui, selon lui, ont maintenant perdu.

Dans sa pétition, Braun a déclaré que Comisar n’avait réussi à obtenir aucun investissement et dirigeait en même temps un cabinet de conseil. Braun a déclaré que son engagement financier envers le fonds prendrait fin si Comisar n’obtenait pas au moins 250 millions de dollars d’investisseurs au cours de la première année d’exploitation.

“M. Comisar a eu une carrière de 30 ans sous un code d’honnêteté, les normes éthiques les plus élevées, et un engagement et un soutien indéfectibles pour ses clients qui n’ont jamais été remis en question auparavant », a déclaré l’avocat de Comisar, Joel Kozberg, dans un communiqué envoyé par courrier électronique en réponse à la pétition. «Nous sommes convaincus que les preuves montreront que M. Braun a commis les actions et les violations flagrantes des accords contractuels allégués dans le procès. ”

L’avocat de Los Angeles, Larry Stein, qui représente Braun, a déclaré que l’intégrité de son client n’appartenait pas à Kozberg. “C’est pour les autres, les médias et finalement les tribunaux”, a déclaré Stein. “Je ne m’abaisserai pas dans un forum public pour dire des choses négatives sur son client, je laisserai les tribunaux prendre la décision.”

