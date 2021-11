Le manager de Bravos prévient qu’ils vont tout faire pour Freeman

ce n’était pas prévu Alex Anthopoulos dire le contraire, alors que l’incertitude persiste avec Freddie homme libre et les Braves d’Atlanta.

Freeman a reçu l’offre qualifiée aujourd’hui et Anthopoulos a avancé que les Braves lui avaient fait savoir qu’ils voulaient qu’il reste. Apparemment Freeman veut rester aussi.

Mais visiblement dans l’envie il n’y a pas ça, Braves et Freeman ont des négociations très tendues à venir après la conclusion du contrat qui a retenu pendant 11 ans Freeman, l’homme phare de cette franchise, à Atlanta.

La pression pour Bravos et Anthopoulos a encore augmenté après le championnat des World Series où Freeeman a sans aucun doute joué un rôle clé, tant dans le sport que dans les esprits. Personne ne pèse plus que Freeman dans ce dougout.

« Freddie Freeman va être un Hall of Fame. Et il va être le meilleur joueur des Braves de l’histoire… Nous avons clairement indiqué que nous voulions qu’il reste. Et il veut rester »- a déclaré le directeur général interrogé sur le doute qui s’empare de tous les fans de Bravos dans cette agence libre :

Qu’arrivera-t-il à Freeman ?

Freedie, l’un des joueurs les plus respectés de l’industrie, a joué 11 saisons à Atlanta et les fans attendent qu’il termine sa carrière en Géorgie. Le problème semble être le roster des Braves qui va s’étoffer cet hiver après le championnat et l’âge de Freddie (32 ans).

Un contrat à moyen terme semble être la solution évidente pour les deux parties. 3-4 ans pour environ 100 millions de dollars. Nous verrons dans quel sens la balance penche.

