Le manager de Britney Spears démissionne après 25 ans de travail avec elle

La démission du manager de longue date de Britney est le dernier développement dans les tentatives de la chanteuse pour mettre fin à sa tutelle. Cela survient après que le juge a rejeté sa demande de retirer son père, Jamie Spears, de sa tutelle. En fait, lors de l’audience du 23 juin, la princesse de la pop a déclaré au juge supervisant son accord de tutelle que Jamie Spears et d’autres, dont Rodolphe, bien qu’il n’ait pas été nommé directement, “ils devraient être en prison”.

Britney Spears et Larry Rudolph. (Ethan Miller / .)

“Les gens qui m’ont fait ça ne devraient pas s’enfuir”, a déclaré Spears au juge. “Madame, mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, et ma gestion, qui a joué un rôle très important en me punissant quand j’ai dit non, madame, ils devraient être en prison“Britney a exprimé dans le discours qui est devenu viral.