L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a donné une évaluation honnête de la forme actuelle de Kai Havertz.

La jeune star allemande a terminé sa première saison à Chelsea en marquant son nom dans l’histoire du club avec le but vainqueur lors de leur triomphe en finale de la Ligue des champions contre Man City.

Havertz ne joue pas à son meilleur actuellement

Les premiers signes en 2020/21 suggéraient que Havertz porterait cette forme dans la nouvelle campagne et son magnifique but de la tête à Anfield a encouragé cette théorie.

Cependant, il a depuis traversé une mauvaise passe.

Tuchel a insisté sur le fait qu’ils soutiendraient la jeune star allemande pendant sa période actuelle de morosité, mais ne s’est pas abstenu d’être honnête sur la situation.

Interrogé sur le fait qu’Havertz ne joue pas actuellement à son meilleur niveau, Tuchel a déclaré: « C’est un fait.

« Il fait tout pour retrouver son niveau et nous ferons tout pour l’aider.

Tuchel a insisté sur le fait qu’il soutiendrait Havertz

« C’est un joueur important pour notre équipe et ce sera comme ça pour le moment.

«Il a eu beaucoup de matchs pour commencer, il a commencé fort dans la saison. Il était très fort en pré-saison. L’histoire n’a pas changé.

« Mais il lui manque, aussi simple que cela, les statistiques des choses décisives, des buts et des passes décisives et il doit se battre pour revenir dans l’équipe.

«Et il obtient des minutes et cela peut arriver à tout moment.

«Nous lui faisons confiance et nous croyons en lui et le reste doit venir de lui et il est prêt à le faire.

« Il est en bonne forme et dans un bon état mental. Il sait pourquoi il se bat et c’est la situation en ce moment.