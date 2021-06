Le manager de Chrissy Teigen souligne des “incohérences” dans les DM de Michael Costello ⋆ .

Tu sais à quoi je pense depuis quelques jours ? Pourquoi Chrissy Teigen a-t-elle écrit les deuxièmes excuses sur Medium cette semaine ? Cela ne faisait même pas un mois depuis ses premières excuses, concernant la situation de Courtney Stodden. Teigen perdait des sponsors, bien sûr, et elle perdait de l’argent. Mais la deuxième excuse avait l’impression que quelqu’un essayait de devancer quelque chose d’autre, et il y avait aussi l’impression que Chrissy était juste… désespérée pour attirer l’attention. Peu de temps après le post Medium de Teigen, le créateur de mode Michael Costello a raconté son histoire sur Instagram. Son histoire : Teigen et ses amis l’ont mis sur liste noire de l’industrie, ont détruit sa vie professionnelle et l’ont presque poussé au suicide. Comme preuve, il a posté des captures d’écran de DM entre lui et Teigen.

Dans les jours qui ont suivi, nous avons appris que Costello est probablement un raciste et un allumeur de gaz et il y a suffisamment de preuves pour suggérer que son histoire était assez incomplète. Mais quand même, il avait ces DM de Teigen, non? Bien…

L’équipe de Chrissy Teigen s’attaque aux allégations d’intimidation récemment portées par le créateur de mode Michael Costello contre la star. Dans un article publié jeudi par Business Insider, un représentant de l’équipe de Teigen, 35 ans, a affirmé que les prétendus messages directs Instagram de l’auteur du livre de cuisine Cravings en 2014 – que Costello, 38 ans, a publiés plus tôt cette semaine avec des accusations d’intimidation – sont faux. Comme l’a noté le point de vente, les captures d’écran montraient plusieurs incohérences temporelles pouvant suggérer qu’elles avaient été modifiées d’une manière ou d’une autre. Les exemples incluent une coche vérifiée manquante à côté du nom de Teigen – ce qui suggère que les captures d’écran ont été prises en 2014, avant le lancement du programme de vérification d’Instagram – dans la même capture d’écran avec des messages violets et bleus, une conception mise en œuvre par la plate-forme de médias sociaux en 2020. Les captures d’écran montraient également une icône de chat vidéo – quelque chose qui a été introduit sur Instagram en 2018 – à côté d’une photo de profil que Teigen avait changée au plus tard en 2016, selon Business Insider. Un représentant de Costello n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE.

[From People]

Je n’ai aucune expertise technique avec la messagerie directe Instagram ou IG, donc je ne parlerai pas de cela, je dirai simplement que d’après tout ce que nous avons entendu sur Chrissy Teigen, elle ressemble au genre de personne qui DM un créateur de mode et dis-lui qu’il doit mourir. Donc, si Costello a falsifié ces messages, il a vraiment refroidi sa “voix”. Costello semble déjà problématique, mais devinez quoi ? Chrissy Teigen est également extrêmement problématique. Vous pouvez choisir de ne prendre en charge aucun d’entre eux. J’ai le terrible sentiment que Teigen fait déjà ses premiers pas pour une sorte de “retour”.

