Le directeur de l’ancien TURBONÉGRO leader Hank Von Hell a rejeté les spéculations selon lesquelles le chanteur s’était suicidé.

Le musicien norvégien, de son vrai nom Hans-Erik Dyvik Husby, n’avait que 49 ans lorsqu’il a été retrouvé mort à Slottsparken, un parc public du centre d’Oslo, le vendredi 19 novembre.

Boye Nythun, qui était aussi Marimeilleur ami de , a déclaré au Norvégien Se Og Hør : « Ces derniers jours, nous avons vu et observé de nombreuses rumeurs concernant Hans-Erikest la mort. je peux le nier Hans-Erik s’est suicidé. Hans-Erik avait des projets optimistes pour l’avenir et avait beaucoup à espérer.

« Ce n’était un secret pour personne que Hans-Erik a parfois vécu une vie difficile. Il a également été ouvert à ce sujet auparavant. Les derniers mois ont été très durs pour lui, et malheureusement la somme d’une vie dure est devenue trop lourde pour lui. Hans-Erikle corps de ne pouvait plus le supporter. Il a été retrouvé à Slottsparken. Son corps avait simplement dit « stop ». C’est tragique, et maintenant nous demandons la paix.

« Nous ne dirons rien de plus sur l’affaire, mais [we have decided to go public] avec ça [information], afin d’éviter plus de spéculations et de rumeurs. »

Après s’être formé à la fin des années 1980 à Nesodden, en Norvège, TURBONÉGRO a enregistré quatre albums bien reçus et a fait de nombreuses tournées avant de se séparer en 1998, citant Von Enferl’addiction à l’héroïne en est la cause. Une interruption de quatre ans qui a suivi au cours de laquelle Von Enfer est entré en cure de désintoxication. Une apparition unique en 2002 à la Norvège Fête du quart a conduit au premier nouvel album du groupe en cinq ans, les années 2003 « Cuir Scandinave ». Deux autres albums de retrouvailles ont suivi, dont celui de 2007 « Retox », après quoi Von Enfer la gauche TURBONÉGRO et a formé un nouveau groupe, DOCTEUR MINUIT & LE CULTE DE LA MERCI.

En 2018, Von Enfer sort son premier album solo, « Manie », et l’a suivi avec celui de l’année dernière « Morte ».

Plus récemment, Hank a contribué les voix d’invité à la chanson « Corbillard Cadillac Noir » sur le dernier album de MOI ET CET HOMME, le groupe dirigé par MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski.

Von Enfer, aussi connu sous le nom Hank Von Helvete, rejoint TURBONÉGRO en 1993 en tant que troisième chanteur principal, remplaçant Harald Fossberg.



