Le manager de Justin Gaethje révèle une explication à l’UFC pour l’avoir empêché de se battre pour le titre des poids légers vacants

L’UFC 262 tombe le 15 mai et nous allons découvrir qui est l’héritier du trône laissé vacant de Khabib Nurmagomedov.

Michael Chandler – qui vient de faire des débuts incroyables à l’UFC 257 – affrontera Chales Olivieira pour le droit d’être couronné le nouveau champion des poids légers après que The Eagle ait décidé de rester à la retraite.

2019 Jeff Bottari / Zuffa LLC

Justin Gaethje était sur une belle course avant de croiser Khabib Nurmagomedov

Justin Gaethje est le numéro deux des poids légers au monde, mais il n’a pas été considéré pour ce poste à la grande surprise de nombreux fans de l’UFC.

Alors, quand va-t-il prendre un autre combat? Nous n’avons pas vu Gathje depuis qu’il a échoué à Khabib en octobre 2020, mais son manager, Abel Abdelaziz, dit qu’il attend le bon combat.

«Je ne pense pas que ce soit des affaires (problèmes) en ce moment», a déclaré Abdelaziz. «Je pense que je dois juste avoir le bon combat. Je vois beaucoup de gens l’appeler.

Justin Gaethje a bien essayé avant de se soumettre à Khabib

«Vous ne pouvez pas simplement être absent de la division des poids légers pendant six ans et revenir et essayer de combattre le n ° 2. Tu dois l’apprendre.”

Sur le papier, Dustin Poirier aurait été un choix naturel pour avoir la moitié du combat pour le titre des poids légers, en particulier après une énorme victoire à élimination directe sur Conor McGregor.

Poirier a déclaré qu’il ne voulait pas se battre contre Chandler pour la ceinture, car il estimait que l’ancien champion du Bellator devait d’abord gagner le combat. Le président de l’UFC, Dana White, n’était manifestement pas d’accord.

Gaethje a sans doute plus de sens qu’Oliveira à certains égards, mais Abdelaziz pense que l’UFC ne veut pas de quelqu’un qui a perdu contre Khabib lors du match pour le titre vacant.

Michael Chandler a obligé la communauté MMA à s’asseoir et à remarquer ses débuts à l’UFC

«Écoutez, Justin était censé se battre contre Michael Chandler», a déclaré Abdelaziz. «C’était le discours. Nous avons découvert que Chandler combattait Oliveira, et je comprends.

«L’UFC veut un champion qui n’a jamais perdu contre Khabib (Nurmagomedov). Si un gars qui a perdu contre Khabib devient le champion… vous avez besoin de plus de temps pour faire oublier Khabib, non? Ils ont fait le pas, et je comprends.

Peut-être que Gaethje affrontera le vainqueur de Chandler et Oliveira, mais, si McGregor et Poirier continuent malgré la dernière revendication de l’Irlandais, ce serait sûrement le premier à affronter le vainqueur aussi.

Gaethje devra bientôt redevenir actif et rester dans le mélange.

Justin Gaethje serait en ligne pour combattre le vainqueur de Michael Chandler contre Charles Oliveira