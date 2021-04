Le manager de Justin Timberlake a écrit une remarque méchante à Janet Jackson à l’insu de la star ⋆ .

WENN / Instagram / WENN / Judy Eddy

L’ancien membre du NSYNC et son manager Johnny Wright ont été critiqués après que ce dernier ait exhorté la chanteuse de «Together Again» à pardonner au crooner de «Rock Your Body».

AceShowbiz –

Justin Timberlake pourrait être aussi choqué que la plupart des gens après avoir appris la remarque de son Janet Jackson. Johnny Wright, président et chef de la direction du Wright Entertainment Group (WEG), a semblé venir à la défense de son client lorsqu’il a suggéré que le chanteur de «Rhythm Nation» refusait de pardonner au chanteur de «Cry Me a River» après leur tristement célèbre performance du Super Bowl de 2004 éclatement.

Cependant, Justin aurait «complètement ignoré» le commentaire que Johnny a fait sur le post Instagram de Janet, jusqu’à ce qu’il soit diffusé dans les médias. «Justin n’était pas au courant de son commentaire. Johnny a tout fait tout seul », a déclaré une source à Page Six.

Johnny a écrit la remarque méchante après que Janet ait posté son message d’inspiration hebdomadaire du dimanche à ses partisans, les encourageant à «toujours choisir de guérir, de ne pas blesser. Pardonner, ne pas mépriser. Persévérer, ne pas abandonner. Sourire, ne pas froncer les sourcils. Et aimer, ne pas haïr.

Johnny aurait répliqué à Janet en commentant son message: « Vous devriez suivre ce conseil et l’appliquer à votre relation avec Justin. »

Johnny Wright a commenté le post Instagram de Janet Jackson.

Le commentaire de Johnny l’a fait atterrir lui et Justin dans l’eau chaude, comme l’un d’eux l’a fait remarquer: «C’est l’audace f ** king pour moi. Un autre était prêt à annuler l’ancien NSYNC membre, « Justin doit partir … il n’y a pas d’autre option. » Un troisième commentateur a durement ajouté: « Et il devrait aller sauter d’une falaise. »

En février, Justin s’est excusé publiquement auprès de Janet, ainsi que de son ex-petite amie Britney Spears, après avoir été critiqué en ligne pour la façon dont il a traité les femmes de sa vie après la sortie du documentaire explosif «Framing Britney Spears». « Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté: «Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et surtout, parce que c’est une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et grandir.»

Article suivant

Nick Jonas Shades Disney Channel pour avoir annulé « Jonas » après 2 saisons