Le manager de Khabib dit que Conor McGregor finira par “ combattre les Kardashians ” ⋆ .

Khabib et Conor McGregor sont des ennemis jurés, et le manager de Khabib n’est clairement pas un fan de McGregor non plus. Le directeur du MMA, Ali Abdelaziz, a déclaré que Conor McGregor était destiné à «combattre les Kardashians» dans des combats d’exhibition, affirmant également que son client Khabib Nurmagomedov avait rejeté 100 millions de dollars pour affronter Floyd Mayweather sur le ring.

“Maintenant, vous avez McGregor qui se bat contre Dustin Poirier, probablement McGregor va encore arrêter, il est un lâcheur”, a déclaré Abdelaziz.

«Pour moi, il n’est pas pertinent. Il est comme une prostituée haut de gamme. Maintenant, les gens veulent sortir avec lui pour lui montrer: «Hé, j’ai une jolie fille avec moi».

«C’est la jolie fille, et après ça tu peux aller montrer aux autres filles et dire: ‘hé, j’ai cette belle fille, tu veux sortir avec moi?’

«Cela signifie des combattants, ils se battent contre lui, ils ont cette influence en combattant Conor McGregor… Mais ils ne comprennent pas que Conor McGregor n’a pas gagné depuis trois ans. C’est une pute chère.

Il devient ce tremplin. Mais aussi vous gagnez de l’argent en combattant Conor McGregor, car il est nul. Mais combien de temps cela va-t-il durer?

«Lui et Dustin Poirier, j’aime Dustin, mais les deux ressemblaient à de la merde [in their last fight]. »

Abdelaziz s’est moqué davantage de McGregor en affirmant que l’avenir de l’Irlandais se situerait dans des expositions avec Jake Paul, aspirant à la boxe sur YouTube, ou même les sœurs de célébrités des médias sociaux, les Kardashians.

C’est vraiment dommage que nous n’ayons plus jamais vu Khabib combattre McGregor.

C’était un boeuf qui avait vraiment besoin d’être résolu dans l’octogone.

