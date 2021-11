Le manager de l’Ajax Erik ten Hag ne s’est pas exclu de la course pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, mais a qualifié les questions sur son futur de « bizarre » et de « distraction ».

Ten Hag, 51 ans, fait partie des coureurs et des coureurs du poste vacant à United, rejoignant Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers et Zinedine Zidane sur la liste restreinte.

.

Erik ten Hag pourrait être la solution à long terme pour United

Bien qu’il affronte la concurrence de Pochettino, l’ennemi de la demi-finale de la Ligue des champions 2019.

Solskjaer a été limogé au lendemain d’une humiliante défaite 4-1 contre Watford, mettant fin à son mandat de près de trois ans au club sans trophée.

Le Néerlandais Ten Hag est considéré comme l’un des meilleurs managers en devenir du jeu, ayant formé à deux reprises des équipes de l’Ajax qui ont ravi la Ligue des champions malgré un manque de ressources.

Sky Sports rapporte que le prodige de Pep Guardiola est « à 100% intéressé » par le travail, mais seulement en été, avec l’Ajax catégorique, ils n’autoriseraient pas un manager à partir à la mi-saison.

Après la victoire 5-0 de dimanche sur le RKC Waalwijk qui maintient l’Ajax en tête de l’Eredivisie à la différence de buts, Ten Hag a été interrogé sur la possibilité de déménager à Old Trafford.

Afp ou concédants de licence

Le Néerlandais veut rester concentré sur l’Ajax, qui est dans une lutte intense pour le titre avec le PSV

« Je suis concentré sur mon équipe », a-t-il déclaré. « Nous avons une équipe brillante et nous voulons accomplir beaucoup de choses.

«Nous avons une équipe brillante, nous voulons nous battre pour les titres. Je me concentre sur Ajax, le reste ne fait que distraire.

« J’attends de mes joueurs qu’ils se concentrent sur l’Ajax, donc je dois aussi donner le bon exemple pour ça. »

Clairement contrarié par la série de questions, Ten Hag a insisté sur le fait qu’il ne parlerait pas du travail et a affirmé qu’il n’avait eu de nouvelles de personne à Manchester.

@TheEuropeanLad

ten Hag était de plus en plus agacé par la ligne de questionnement, mais n’a pas dit non au travail de United

« Tu n’arrêtes pas de me demander ça, » dit-il

« C’est une question étrange. Je n’en ai rien entendu, donc je ne peux pas y penser.

Ten Hag a appris son métier aux côtés de Guardiola alors qu’il dirigeait l’équipe B du Bayern Munich entre 2013 et 2015.

Il est ensuite retourné aux Pays-Bas, excellant avec Utrecht avant de prendre la relève à l’Ajax, remplaçant Peter Bosz qui avait emmené l’équipe à une défaite finale de la Ligue Europa contre Man United en 2017.

L’équipe de dix Hag 2018/19 a été éliminée des demi-finales de la Ligue des champions par les Spurs, mais il a reconstruit l’équipe de manière impressionnante

.

L’Ajax déchire à nouveau la Ligue des champions grâce en partie à l’ancien homme de West Ham Sébastien Haller

Ten Hag a sans doute surpassé son prédécesseur deux saisons plus tard lorsqu’il a emmené l’Ajax dans une course extraordinaire aux demi-finales de la Ligue des champions, où ils ont été éliminés par la plus petite des marges par Tottenham.

Les géants néerlandais ont perdu Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt à la suite de leur défaite héroïque, mais Ten Hag a depuis reconstruit l’équipe au même niveau.

L’Ajax a été la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison après avoir remporté quatre victoires sur quatre, tandis que Ten Hag a encore impressionné avec des titres de champion en 2019 et 2021.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.