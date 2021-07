Le manager de l’Angleterre Gareth Southgate était un “garçon chic et dur” qui a tenu tête à Roy Keane, a surmonté les premières difficultés pour devenir capitaine de chaque équipe pour laquelle il a joué et a une “envie implacable” de réussir

Personnage calme mais confiant, Gareth Southgate a certainement laissé sa marque sur le jeu.

Tout a commencé à Crystal Palace, où il est vite devenu évident qu’il devait apprendre rapidement comment survivre dans le monde masculin du football senior.

Southgate a parcouru un long chemin depuis ses jours en tant que jeune professionnel à Crystal Palace

L’ancien défenseur anglais a mené les Eagles au titre de première division lors de la saison 1993/94

Il a surmonté plus que ses justes combats au cours de ses premières années, à une époque où la carrière professionnelle de Southgate était tout simplement décisive. Il a reconnu qu’il devait « intensifier ».

Le tristement célèbre affrontement de Southgate avec Roy Keane incarnait cela, le skipper de Manchester United frappant l’ancien défenseur anglais lors de la demi-finale de la FA Cup 1995 de United contre Palace à Selhurst Park. C’est ce genre d’incidents qui l’a inévitablement endurci.

S’exprimant sur un documentaire sur la santé mentale récemment lancé intitulé “Raise your Game with Gareth Southgate”, le désormais patron de l’Angleterre a déclaré: “J’ai beaucoup lutté au début [of my career]. Ce n’était plus seulement pour le plaisir, c’était votre travail.

Originaux YouTube

Le célèbre hardman Keane a fait connaître sa présence contre Southgate lors d’une confrontation enflammée de la FA Cup

« J’ai été exclu de l’équipe de jeunes. Vous avez alors cette prise de conscience “si c’est ce que je veux vraiment faire, alors je dois intensifier”. Nous sommes tous rejetés et nous permettons soit à cela de vous définir, soit à vous de rebondir.

« Le football, comme beaucoup de sports, il faut mûrir très jeune et très vite.

« À ce stade, votre famille ne peut pas nécessairement vous aider, elle ne comprend pas le monde dans lequel vous êtes entré.

“Je devais réaliser que ‘c’est un monde d’hommes, il est très compétitif et si c’est ce que je veux faire, je dois m’améliorer’.”

Et il l’a fait. Cela en dit long sur le fait que «le garçon chic et dur de Crawley» est devenu capitaine de Palace à l’âge de 22 ans seulement, menant le club du sud de Londres à une promotion en Premier League lors de la saison 1993/94.

De plus, Southgate est devenu capitaine des trois clubs professionnels pour lesquels il a joué (Aston Villa, Middlesbrough). Alors qu’est-ce qui l’a fait tiquer exactement ?

Southgate a déménagé à Aston Villa en 1995 où il s’est également imposé comme le favori des fans.

“Il pensait toujours à s’améliorer, même si c’était probablement aussi une malédiction parce qu’il s’analyserait trop après les matchs”, a déclaré l’ancien coéquipier de Palace, Simon Osborn, au Guardian en 2018.

“C’est lui qui se battrait s’il avait fait une erreur, mais c’est aussi ce qui l’a poussé à continuer.”

Son tristement célèbre penalty raté contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 1996 en est l’exemple le plus évident, mais Southgate a rebondi.

Il a ensuite représenté son pays à 57 reprises, marquant deux buts au passage.

Le parcours de Southgate pour devenir manager de l’Angleterre n’a pas suivi la voie traditionnelle, loin de là.

Alors que Southgate a connu un passage productif en tant que patron des moins de 21 ans, il n’avait pas le pedigree de gestion que ses prédécesseurs tels que Roy Hodgson et Fabio Capello avaient lors de l’acquisition du poste senior.

.

Southgate agonise toujours sur ce penalty raté contre l’Allemagne à l’Euro 1996

Avant la période de trois ans de Southgate en tant que patron de Middlesbrough, il a été limogé en octobre 2009, quelques mois seulement après avoir supervisé la relégation du club de la Premier League.

Il faudra quatre ans avant que Southgate ne reprenne ses fonctions de direction – et il a saisi cette opportunité à deux mains.

La sortie acrimonieuse de Sam Allardyce en tant que patron de l’Angleterre a vu Southgate accéder au poste de direction en septembre 2016, et jusqu’à présent, le joueur de 50 ans s’est certainement rendu fier.

Mais bien qu’il ait mené l’Angleterre à deux tournois majeurs successifs avant le Championnat d’Europe de cet été, Southgate avait encore ses sceptiques – et beaucoup d’entre eux.

L’un d’eux était Simon Jordan de talkSPORT, qui n’a réitéré que le mois dernier son point de vue selon lequel Southgate n’aurait jamais dû être nommé patron de l’Angleterre en premier lieu.

parlerSPORT

La Jordanie n’est toujours pas convaincue par les références managériales de Southgate

“Dans aucun univers parallèle, Gareth Southgate n’aurait jamais eu le poste de manager anglais”, a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace.

« Son travail en 2017 consistait à stabiliser le navire, en s’appuyant sur tous les succès obtenus – ce qui était une course très fortuite vers la demi-finale de la Coupe du monde 2018 – et de se rendre au tournoi suivant.

«Ses références étaient de reléguer Middlesbrough, mais allez-y. Et il s’en est bien sorti – mais il n’a rien fait au-delà du succès qui aurait pu être accessible à toute autre personne dans sa situation.

L’ancien attaquant de Boro, Mido, était également loin d’être élogieux sur les références managériales de Southgate sur les réseaux sociaux lorsqu’il a discuté de son sort malheureux au Riverside.

« L’Angleterre a besoin d’un bon manager. Ils perdent leur temps avec Southgate », a tweeté le joueur de 38 ans en novembre 2020.

.

Mido n’a pas beaucoup pensé à Southgate pendant leur temps de travail ensemble à Middlesbrough

« C’est vrai qu’il dit toujours les bonnes choses dans les médias et c’est probablement pour ça qu’il a gardé son boulot si longtemps mais croyez-moi, il bégaie à chaque fois que les choses tournent mal à la mi-temps. Les joueurs ressentent sa peur !

«Je me souviens de lui à Middlesbrough, il était mort de peur quand nous luttions contre la relégation. Certes, c’était son premier travail, mais ces choses ne changent jamais.

« Si vous avez peur de perdre un match de football, vous aurez toujours peur de perdre un match de football !! Et les joueurs peuvent toujours le sentir.

“L’Angleterre a des talents de haut niveau à ses côtés, mais elle a besoin d’un manager avec un fort caractère, quelqu’un qui peut les faire s’amuser et jouer sans crainte. Je suis désolé mais Southgate n’est pas l’homme pour faire ça.

.

Southgate a reconstruit sa carrière de manager depuis son limogeage par Boro

Eh bien, oui, il l’est en fait. Southgate est un homme qui n’a pas peur de faire des appels audacieux, l’omission très médiatisée de Wayne Rooney en 2017 en est un exemple.

Tout comme en laissant de côté Jack Wilshere et Joe Hart, et plus récemment, en ne cédant pas aux pressions des médias et du public concernant la sélection de ses équipes pour le tournoi de cet été.

L’Angleterre a ensuite obtenu une autre apparition dans les quatre derniers matchs, où elle rencontrera le Danemark à Wembley mercredi soir, et n’est plus qu’à deux matchs de mettre fin à une attente de 55 ans pour un trophée majeur.

L’assistant de confiance de Southgate, Steve Holland, a été son bras droit tout au long de son mandat de cinq ans en tant que patron national à ce jour.

Et dans une large interview avec talkSPORT, le numéro 2 anglais a souligné à quel point la nature implacable de Southgate le distingue de ses pairs.

.

Holland et Southgate ont connu un énorme succès en travaillant ensemble – à la fois au niveau junior et senior

“La volonté constante et implacable d’essayer d’atteindre la perfection”, a déclaré Holland à propos du trait de personnalité clé de Southgate.

“Bien sûr que personne ne le fait jamais, certains acceptent ce qu’ils sont et d’autres poussent pour essayer d’atteindre ce niveau.

«Il s’est amélioré au niveau qu’il a grâce à cette motivation intérieure, à cette détermination et à cette ouverture d’esprit qu’il sait tout dans tous les domaines.

“Le Premier ministre [Boris Johnson] ne le fait pas, c’est pourquoi il a des gens qui travaillent pour lui dans certains domaines.

«Il connaît ses points forts et reconnaît le domaine dans lequel il peut s’améliorer et essaie également de trouver des personnes qui travaillent autour de lui pour essayer de combler ces créneaux.

«Je pense donc qu’il s’est amélioré à tous points de vue et c’est tout à son honneur. Et rien ne remplace le fait qu’il est un footballeur expérimenté qui a eu 50 sélections pour son pays.

Lève-toi pour Sir Gareth Southgate si l’Angleterre ramène effectivement le football à la maison !

“Cela, bien sûr, lui confère immédiatement un grand respect de la part des joueurs, car lorsqu’il leur parle, il parle par expérience et ils peuvent s’identifier à cela.”

Ce penalty manqué contre les Allemands pèse sur Southgate depuis trop longtemps, il admet volontiers que la douleur de cette défaite en tirs de barrage est toujours présente à ce jour.

Mais il a la chance de bannir ces souvenirs une fois pour toutes maintenant.

Si le football revient effectivement à la maison cet été, Southgate sera à jamais gravé dans le folklore anglais.

Sir Gareth Southgate a un son plutôt accrocheur, vous savez…