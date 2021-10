Le manager de l’Atletico Madrid Diego Simeone fait l’éloge de Joshua Kimmich du Bayern Munich

Le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich joue avec une fougue et une intensité que n’importe quel entraîneur adorerait.

Ce n’est pas seulement son comportement et son leadership que les managers admirent, cependant. C’est sa capacité à jouer un style intelligent et précis qu’ils affectionnent également.

Nous pouvons ajouter le manager de l’Atletico Madrid Diego Simeone à la liste des managers qui ont une admiration pour le joueur de 26 ans.

« Vous avez Kimmich », a déclaré Simeone à Tz. « La seule fois où il perd un ballon, c’est lorsqu’il le donne à son fils pour qu’il joue à la maison. »

Simeone est un fan du Bayern Munich en tant que club et respecte la façon dont le club se comporte sur et en dehors du terrain.

« Ils arrivent tous, ils marquent tous des buts. Ils ne perdent jamais le ballon », a déclaré Simeone. « Écoutez, nous n’avons pas mal joué contre eux la saison dernière. Le Bayern est passé devant notre but six fois et a marqué quatre buts. Nous avons perdu 0:4 ! »

Alors que Simeone s’amusait sûrement un peu, il est clair que Kimmich – et le Bayern Munich – ont l’attention de l’Europe.