Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, n’a «aucun intérêt» pour le travail à Newcastle, alors que les nouveaux propriétaires saoudiens recherchent le remplacement de Steve Bruce

Avec Steve Bruce sur le point d’être limogé par Newcastle, les nouveaux propriétaires du club sont à la recherche d’un nouveau manager.

Cependant, ce ne sera pas Brendan Rodgers, avec des informations indiquant que le patron de Leicester n’est « pas intéressé » à accepter le poste à St James ‘Park.

Brendan Rodgers reste à Leicester

L’ancien patron de Liverpool et du Celtic, Rodgers, a remporté la FA Cup avec Leicester la saison dernière et a été présenté comme un remplaçant possible de Bruce.

Sky Sports News rapporte que l’Irlandais du Nord est heureux à Leicester et pense qu’il reste encore beaucoup à faire avec son équipe actuelle.

Les Foxes ont eu du mal jusqu’à présent cette saison et sont actuellement 13e de Premier League, avec seulement deux victoires jusqu’à présent cette campagne.

Steve Bruce est toujours le manager de Newcastle… pour l’instant

Newcastle a été racheté par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite la semaine dernière et cherche à remplacer l’actuel patron Bruce.

Les Magpies sont désormais l’un des clubs les plus riches du football mondial et, tout comme Rodgers, ont été liés à de grands noms qui pourraient potentiellement prendre les rênes de Tyneside.

Les anciens managers de Chelsea Antonio Conte et Frank Lampard sont deux noms qui ont été liés au travail, ainsi que Lucien Favre et Steven Gerrard.

Graham Potter a également été lié au travail de Newcastle

L’ancien attaquant de Premier League Darren Bent a déclaré qu’il aurait préféré que Rodgers obtienne le poste plutôt que l’un de ces noms, mais son autre cri – le patron de Brighton Graham Potter – pourrait toujours être une option, cependant.

« Vous entendez parler de certains des noms qui sont liés maintenant, des entraîneurs de haut niveau comme Conte et des gens comme ça », a déclaré l’ancien attaquant de Premier League au talkSPORT Breakfast.

« Qui amène Newcastle à ce point ? Vous ne pouvez pas l’avoir tout de suite car Newcastle est deuxième au classement.

« J’ai entendu le cri de Lampard, mais je choisirais probablement Graham Potter ou Brendan Rodgers, je les mettrais tous les deux au-dessus de lui. »