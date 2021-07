Le manager de Lincoln Michael Appleton prendra une courte pause du football pour un traitement contre le cancer

in

Le manager de Lincoln, Michael Appleton, a révélé qu’il subirait une intervention chirurgicale après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules.

Appleton a décrit la procédure mercredi comme “une opération de routine” pour enlever la tumeur et a minimisé l’impact sur sa santé.

Appleton fera une courte pause loin du jeu

Pendant ce temps, le directeur général Liam Scully a déclaré que le club soutiendrait Appleton pendant une courte pause.

Appleton a écrit dans une lettre ouverte partagée par le club: “Bien que les choses se passent bien sur et en dehors du terrain au club, j’ai quelques nouvelles à partager avec vous, ce qui signifie que vous me verrez et entendrez un peu moins au fil des les deux prochaines semaines.

« Il y a quelques semaines, on m’a diagnostiqué un cancer des testicules et la tumeur sera retirée cette semaine.

“Il y a des mots assez effrayants dans cette phrase, mais c’est une opération assez routinière et les indications sont que je devrais être de retour et sur mes pieds en un rien de temps.

«J’ai besoin de faire une petite pause, cependant, et après l’opération, il faudra quelques semaines pour récupérer.

« Cela signifie que je ne serai pas dans l’abri pour certains de nos matchs de pré-saison, mais que je serai en étroite liaison avec l’équipe d’entraîneurs alors que nous poursuivons les préparatifs pour la campagne.

«Nos plans de transfert sont tous sur la bonne voie et ne seront pas affectés – la technologie moderne signifie qu’il n’y aura aucune échappatoire pour mes collègues et je pourrai regarder des vidéos des matchs.

« Je resterai en contact étroit avec Liam Scully et (directeur du football) Jez George, et j’ai hâte de travailler un peu à distance pour voir de quoi il s’agit !

«Je ne suis pas le genre de personne à entrer dans les détails sur ces choses, mais je voulais m’assurer que vous étiez tous au courant afin que vous sachiez pourquoi je dois m’abstenir de quelques matchs.

“Il existe de nombreux conseils sur les premiers signes de cancer et sur ce qu’il faut surveiller – si vous avez une grosseur ou tout autre changement, veuillez le faire vérifier par un médecin généraliste.”

Scully a juré que le club accorderait à Appleton tout le temps de récupération dont il avait besoin.

Il a déclaré sur le site Web du club : « Il va sans dire que la chose la plus importante est la santé de Michael, et nous fournirons tout le soutien possible. Le football est notre préoccupation secondaire dans des moments comme celui-ci.

“Il voudra être de retour dès que possible, mais je tiens à être clair sur le fait qu’il aura autant de temps libre qu’il en a besoin et nous ne voulons absolument pas le revoir avant qu’il ne soit prêt.”

Appleton a mené les Imps à la finale des barrages de la Ligue 1 la saison dernière, où ils ont perdu 2-1 contre Blackpool pour manquer la promotion. Ils avaient terminé 16e en 2019-20, sa première saison en charge après avoir remplacé Danny Cowley en septembre.

Appleton a précédemment dirigé Portsmouth, Blackpool, Blackburn et Oxford, ainsi que de brefs passages en charge de West Brom en 2011 et de Leicester en 2017.