Le manager de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, espère que Marcelo Brozovic et Ivan Perisic signeront de nouveaux contrats

Le manager de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, espère voir les joueurs clés Marcelo Brozovic et Ivan Perisic prolonger leurs accords avec les champions de Serie A.

Selon Fabrizio Romano, Inzaghi serait également intéressé par la signature du milieu de terrain uruguayen Nahitan Nandez des rivaux nationaux de Cagliari. Inzaghi a décrit la perspective de recruter le joueur de 25 ans comme « une opportunité intéressante pour [the club] en janvier ».

Le milieu de terrain croate Brozovic est avec l’Inter depuis 2016 et il lui reste un an pour terminer son contrat. Le joueur de 29 ans a disputé 33 matches de championnat la saison dernière alors que les Nerazzurri ont mis fin au règne de neuf ans de la Juventus en tant que champions de Serie A, et a continué à jouer un rôle clé dans l’équipe cette saison sous Inzaghi.

Son compatriote international croate Perisic a joué un rôle tout aussi important dans le triomphe de l’Inter la saison dernière, faisant 32 apparitions en Serie A en 2020/21. L’ailier gauche, qui a passé la saison 2019/20 en prêt au Bayern Munich, est également sous contrat au San Siro jusqu’à l’été 2022.

Lors de la discussion sur la paire, le patron de l’Inter, Inzaghi, a fait l’éloge de ses éloges. Il a déclaré : « Je veux que Marcelo Brozovic signe bientôt son nouveau contrat ; il est heureux à l’Inter.

« J’espère aussi qu’Ivan Perisic signera une prolongation de contrat très bientôt. »

L’Inter en ligne pour défendre la couronne de Serie A

Malgré la conquête du titre sous Antonio Conte la saison dernière, le débat a fait rage quant à savoir si l’Inter Milan serait en mesure de défendre son Scudetto cette fois-ci.

Conte a quitté le club cet été après des désaccords avec le conseil d’administration sur sa politique de transfert, qui a vu l’attaquant Romelu Lukaku vendu à Chelsea afin de lever des fonds.

Sous la direction du nouveau manager Inzaghi, cependant, le club n’a pas regardé en arrière et a actuellement 12 points d’avance en tête du classement. De plus, l’Inter a remporté ses sept derniers matches de Serie A et n’a pas perdu de points en championnat depuis un match nul 1-1 contre l’AC Milan début novembre.

