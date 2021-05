Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a “ personnellement recherché ” le personnage de la cible de transfert d’été Yves Bissouma, qui pourrait succéder à Georginio Wijnaldum

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a examiné le personnage de la cible de transfert Yves Bissouma en dehors du terrain alors qu’il envisageait une candidature d’été.

L’as du milieu de terrain de Brighton a impressionné cette campagne, malgré son implication dans une bataille de relégation.

Bissouma est un homme recherché cet été avec Liverpool en tête de file

Les écrans box-to-box de Bissouma ont vu de nombreux clubs de Premier League envisager un transfert, Arsenal et Manchester City étant également désireux de ses services.

L’intérêt de Liverpool pour le joueur est cependant un peu plus avancé, selon le Sunday Times.

Ils rapportent que le gaffer allemand Klopp a “ personnellement recherché ” son personnage et son comportement hors du terrain pour savoir s’il s’intégrera dans son équipe actuelle.

S’il décide que le joueur est le bon homme et le successeur de Georginio Wijnaldum, qui semble prêt à quitter le club avec un transfert gratuit, alors une offre de 40 millions de livres sterling sera nécessaire pour l’éloigner des Seagulls.

Klopp prend grand soin d’un éventuel déménagement pour Bissouma

La légende de Liverpool, John Barnes, est un homme qui serait clairement en faveur de la signature de l’as de Brighton.

Il a déclaré à BonusCodeBets: «Yves Bissouma a la capacité de jouer dans une équipe comme Liverpool. Il pourrait combler ce que Jurgen Klopp attend des trois joueurs du milieu de terrain.

«Il est fort défensivement, il travaille dur, il joue le ballon rapidement et de temps en temps quand il a besoin de dribbler, même si nous ne parlons pas de Brighton, vous savez qu’il peut le faire, car il a [in the past].

Bissouma a impressionné dans une bataille de relégation

«De tous les joueurs jouant en Angleterre, qui pourraient correspondre au modèle des trois milieux de terrain de Liverpool, il est l’un d’entre eux.

“Il [plays] comme Georginio Wijnaldum, bien qu’il n’attaque pas autant que “ Gini ” [Wijnaldum], parce que Brighton joue un style de football différent, quand Bissouma le veut, il le peut. Il a 24 ans et jeune, il conviendrait parfaitement.