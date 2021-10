Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, obtient les bières après la déroute folle, folle et historique de Manchester United à Old Trafford

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, sourira comme le chat du Cheshire après que ses hommes ont embarrassé Manchester United à Old Trafford.

C’était une victoire 5-0, la plus grande victoire jamais remportée en championnat à l’extérieur contre leurs adversaires et il a révélé qu’il allait célébrer dans le bus de l’équipe avec une bière bien méritée.

Klopp a mené Liverpool à une victoire époustouflante sur Man United

C’était une victoire qui semblait inévitable, la légende des Red Devils Paul Scholes a prédit que cela pourrait arriver mercredi soir.

Et pourtant, c’est un moment unique pour Klopp, Liverpool et les supporters du club.

Le patron allemand a ravi les fans itinérants avec une certaine gratification différée, menaçant de ne pas leur donner quelques coups de poing après le coup de sifflet final – mais de les livrer avec style.

C’est un véritable amour entre les supporters et leur entraîneur-chef, et ce n’est pas étonnant car il a créé plusieurs records avec cette victoire époustouflante.

Klopp était tout sourire à la fin du match

La victoire catégorique était la 200e de Jurgen Norbet Klopp pour le club – seuls Bill Shankly, Bob Paisley et Tom Watson en ont plus.

Mais à 54 ans, il est désormais le premier patron à rester sept matches sans défaite en championnat contre les Diables rouges.

C’est une réalisation étonnante et montre à quel point cette équipe de Liverpool a été dominante au cours des quatre dernières saisons.

Même pendant le match, Klopp s’est permis un sourire radieux

Klopp a déclaré après le coup de sifflet final : « 5-0, je ne pourrais pas être plus heureux, c’est exceptionnel. Absolument exceptionnel.

« J’ai quelques défaites en tête qui n’étaient pas nécessaires mais nous avons gagné aujourd’hui alors nous buvons de la bière sur le chemin du retour ! »

Liverpool est invaincu lors de ses 22 derniers matchs toutes compétitions confondues et a également marqué trois buts ou plus lors de chacun de ses huit derniers matchs à l’extérieur.

Pourtant, même Klopp a admis qu’il était choqué par la démolition des Red Devils.

Klopp a superbement mené ses troupes à Old Trafford

« Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer de merveilleux buts », a déclaré Klopp.

« Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, ça prendra du temps.

« Les joueurs ont mis une belle pièce dans le livre. C’est spécial mais on ne fête pas comme des fous, on a du respect pour les adversaires.

« Nous avons eu de la chance à certains moments, United n’est pas dans son meilleur moment. »

Liverpool était en feu alors qu’ils en frappaient cinq à Old Trafford

La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fait tomber les Merseysiders de leur perchoir au cours de son illustre carrière.

À l’heure actuelle, il semble qu’il faudra beaucoup de temps avant que l’équipe d’Old Trafford ne se rapproche d’une course aussi dominante et ils remercieront leurs étoiles chanceuses que Man City a pu remporter un titre l’année dernière pour arrêter d’aller plus loin derrière Anfield.

Pas étonnant que Klopp va boire une bière ce soir et que les fans de Liverpool du monde entier lui lèveront aussi leur verre.

