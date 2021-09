Le manager de longue date de Joe Satriani, Mick Brigden, décède après un accident sur sa propriété

Joe Satrianigestionnaire de longue date de Mick Brigitte est décédé le 5 septembre à la suite d’un accident survenu sur sa propriété à son domicile de Santa Rosa, en Californie. Il avait 73 ans.

Mick passé des décennies à gérer et à gérer des routes comme TARTE HUMBLE, MONTAGNE et Peter Frampton, en plus de Van Morrison, Taj Mahal et Carlos Santana, entre autres. Il a dirigé des tournées pour LES PIERRES QUI ROULENT et Bob Dylan et est peut-être mieux connu au cours des trois dernières décennies Satrianicarrière.

Né le 4 novembre 1947 à Southend-On-Sea, Angleterre, Brigden est parti pour le Canada à l’âge de 19 ans, s’installant à Toronto comme graphiste avant de trouver son chemin vers New York après avoir rencontré MONTAGNE‘s Félix Pappalardi à la fin des années 1960 et devenant leur road manager. Par chance, en juillet 1969, il rencontre les deux Bill Graham et sa future femme Julia à un concert auquel ils ont tous assisté au Fillmore West et Brigden “est tombé amoureux de San Francisco.”

En 1976, après avoir travaillé pour Graham pendant sept ans, Mick a pris les rênes de la division de gestion de Bill Graham présente, co-dirigeant aux côtés Arnie Pustilink, qui a succombé à un cancer le 20 août. Récemment Brigden Raconté Panneau d’affichage à propos de sa relation de travail de 25 ans avec Pustilnik: “Nous avons tous les deux formé, je pense, une relation cerveau gauche-cerveau droit qui a très bien fonctionné pour nos actes.” Pustilnik était le côté promotion radio avec Brigden plus adepte du côté créatif et des tournées.

Tout en travaillant à BGP, Brigden et Pustilnik a lancé le Colombie-étiquette distribuée Wolfgang Records à la fin des années 1970. La première signature du label était l’artiste prometteur L’argent d’Eddie, et Wolfgang a sorti son premier double disque de platine en 1977, suivi de quatre autres albums. Dans les années 1980, le label a décliné mais en 1995 il a repris vie quand ils ont sorti De l’argent‘s “L’amour et l’argent”, entre autres.

Suivant Grahamla mort de en 1991, Brigden et Pustilnik rejoint 13 autres employés de Bill Graham, rachetant 90 % de la société, les 10 % restants étant détenus par Grahamest deux fils. Au début des années 2000, lorsque Pustiknikla santé de a commencé à se détériorer, lui et Brigden a vendu l’entreprise de gestion et Brigden ouvert MJJ avec Satriani comme son unique client.

Brigden plus tard, il a uni ses forces avec de longue date Sammy Hagar directeur “Charretier” (alias John Carter) gérer PIED DE POULET, le nouveau groupe de rock Agar s’était formé avec Joe Satriani, Michel Antoine et Chad Smith avant Charretier décédé d’un cancer il y a un peu plus d’une décennie. Plus récemment, Brigden introduit le Bill Graham anciens élèves Morty Wiggins s’associer aux tâches de gestion quotidiennes de Satriani.

Après de nombreuses années à vivre au Pays Marin, Mick s’est installé avec Julia dans les collines bordées de vin de Santa Rosa en 2001. C’est ici qu’il a découvert un nouveau talent pour cultiver le raisin dans son vignoble, utilisé pour faire un cabernet exclusif Owl Ridge. Brigden était également un véritable passionné de cyclisme et de la vieille école – il conduisait un vélo vintage à cadre en acier Bianchi qu’il avait acheté et expédié d’Italie lors de l’énorme européenne de 1982. PIERRES QUI ROULENT tournée sur laquelle il a travaillé.

Mick laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Julia, son fils bien-aimé Jack, belle fille Jessica et petit-fils David Merz.

À l’heure actuelle, les plans commémoratifs sont en attente. En tant qu’amoureux des animaux, sa famille demande que tout don en Mickle nom soit envoyé à La société humanitaire du comté de Sonoma.

Joe Satriani sur son cher ami et mentor Mick Brigitte: “Ça a été 33 années folles et merveilleuses de rock’n’roll. Je n’ai jamais travaillé aussi dur, joué si dur, ri et pleuré si fort, fait tant de musique et vécu tant d’aventures à travers le monde, et tout cela avec Mick à mes côtés. Il était le mentor ultime du monde de la musique. Honnête, dur, attentionné, travailleur, respectueux, tenace, perspicace, il était tout et plus encore. J’ai tellement appris sur la façon d’être une bonne personne de Mick. Tout au long de son illustre carrière, il a travaillé les plus grands et les meilleurs, mais a toujours su qu’il était important d’être gentil, respectueux, cool et de faire les choses correctement.

« Il, avec l’ensemble Musique d’ambiance équipe, a guidé ma carrière solo dès le début. Mick était toujours plein d’énergie et infiniment créatif. Il pourrait vous aider à organiser un projet d’album, à choisir le bon mix, à choisir un single, à vous aider avec les pochettes d’album, à réserver une tournée, à gérer une tournée, à revoir les contrats, à faire claquer le fouet avec le sourire et à trouver une table au bon restaurant quand vous en aviez besoin. Et puis, autour de quelques verres de vin, partagez ses sentiments et ses idées, écoutez les vôtres et rappelez-vous de sentir les roses en chemin.”

Lire Joeessai complet ici.