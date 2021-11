Une nouvelle ère à Manchester United est à nos portes avec Ralf Rangnick qui devrait prendre les rênes à Old Trafford.

L’Allemand devrait être nommé entraîneur par intérim du club de Premier League sur une base de six mois après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

.

Rangnick était un grand fan d’Emile Smith Rowe lors de son bref prêt en Allemagne

Il a déjà marqué le football anglais avec ses protégés Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Ralph Hasenhuttl adoptant tous ses méthodes.

Rangnick, qui s’est lui-même approché du poste en Angleterre avant la nomination de Sam Allardyce, a un œil sur les talents nationaux émergents de la Premier League depuis des années.

Selon ses propres mots, l’homme de 63 ans « voulait désespérément signer Joe Gomez » au RB Leipzig alors qu’il snobé Jamie Vardy parce qu’il était trop vieux.

Mais que pense Rangnick de la récolte actuelle d’internationaux anglais de la Premier League? talkSPORT.com a tous les détails…

.

Sancho pourrait être spécial pour Rangnick Jadon Sancho

Le journaliste de Bundesliga Kevin Hatchard a déclaré à talkSPORT que Sancho conviendrait parfaitement au style de jeu de Rangnick.

Et il semble que l’homme lui-même accepte d’avoir essayé de le signer lorsqu’il était jeune joueur de Manchester City avant de rejoindre le Borussia Dortmund.

Il a déclaré à Sky Sports en 2020 : « Nous le recherchions depuis quatre ans à Leipzig et nous avons même rencontré Jadon, sa famille et son agent il y a trois ans.

« [Then RB Leipzig manager] Ralph Hasenhuttl et moi-même les avons rencontrés à Londres mais malheureusement il a décidé d’aller ensuite au Borussia Dortmund.

« Cela aurait été un transfert très coûteux pour nous, mais au final, Jadon a décidé de rejoindre Dortmund. Son évolution au cours des trois dernières années a été incroyable.

« Il est actuellement l’un des meilleurs joueurs offensifs d’aile en Europe.

« Si vous regardez ses statistiques la saison dernière en Bundesliga, il a inscrit 18 buts et 18 passes décisives. En tant qu’ailier, ces statistiques sont phénoménales et actuellement en Europe, je ne vois aucun autre joueur avec sa combinaison de rythme, d’être dangereux devant le but et de capacité à obtenir des passes décisives.

« C’est l’un des plus grands talents d’Europe et Dortmund sait qu’il est l’un des joueurs les plus importants de son équipe. »

Rangnick a repéré Sancho à l’adolescence pour l’Angleterre U17 au Portugal

.

L’excellente carrière de Sancho en Allemagne a conduit à un transfert d’argent important à Man United où Rangnick va enfin travailler avec lui Callum Hudson-Odoi

Rangnick a regardé Sancho pour la première fois en 2017 pour les U17 anglais lors d’un match de qualification européenne au Portugal auquel Hudson-Odoi a également joué.

Il a depuis admis qu’il aimerait avoir signé les deux joueurs, mais Hudson-Odoi a finalement décidé de rester à Chelsea – où il s’épanouit maintenant sous Tuchel inspiré de Rangnick.

S’adressant à Sky, il a déclaré: « J’ai rencontré le garçon il y a deux ou trois ans avec sa famille et son agent lorsque nous étions très intéressés par lui pour Leipzig.

« En fin de compte, nous n’avons pas pu le convaincre de nous rejoindre, il a plutôt renouvelé son contrat avec Chelsea à l’époque. »

Il a ajouté plus tard : « Callum, de retour de son opération du LCA, il deviendra l’un des meilleurs talents d’Angleterre.

« Ce sera intéressant de voir ce qui se passera avec lui à l’avenir. »

Hudson-Odoi (extrême gauche) faisait partie de la même équipe que Sancho (extrême droite) et a également impressionné

.

Hudson-Odoi a émergé comme une première équipe régulière sous Tuchel Emile Smith Rowe

Rangnick a réussi à mettre la main sur la star d’Arsenal – qui a déjà réussi quatre buts, deux passes décisives et un début senior en Angleterre cette saison.

Smith Rowe a passé la seconde moitié de la campagne 2018/19 en prêt avec Leipzig et a fait forte impression malgré ses blessures.

« Emile Smith Rowe sera plus que probablement dans l’équipe pour la première fois. Il s’est entraîné toute la semaine et nous donne une autre option », a déclaré Rangnick en avril 2019.

« Il a montré à l’entraînement pourquoi nous l’avons prêté. Il a un brillant mélange de bon physique, de vitesse et d’une technique de tir incroyablement bonne.

« Si le jeu le permet, il est possible qu’on le fasse venir.

Rangnick a révélé à la fin de la saison qu’il avait essayé de signer à nouveau Smith Rowe en prêt avant que le jeune ne rejoigne plus tard Huddersfield en janvier 2020.

.

Smith Rowe est dans une forme exceptionnelle pour le club et le pays Luke Shaw

Rangnick savoure peut-être la perspective de superviser le développement de Sancho, mais il semble que ses réflexions sur son coéquipier United soient très différentes.

Lorsqu’on lui a demandé d’identifier où les Diables rouges pourraient se renforcer l’année dernière, il a déclaré qu’un nouvel arrière gauche était nécessaire.

« Je sais qu’ils ont Luke Shaw mais je ne suis pas sûr qu’il soit toujours au même niveau qu’il faut pour un club comme Manchester United. »

Cela a été dit avant que Shaw ne se mette à prouver que les sceptiques ont tort. Il a connu une superbe saison 2020/21 qui l’a vu gagner une place d’arrière gauche partant pour l’Angleterre dans leur marche vers la finale de l’Euro 2020. Cependant, il a eu du mal à reproduire ses statistiques impressionnantes ce trimestre.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.