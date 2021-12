Le manager de Man United, Ralf Rangnick, désireux de déménager pour Timo Werner, Leicester de détourner le commutateur Wolves de Hwang Hee-chan, Liverpool et Chelsea envisagent Ronald Araujo de Barcelone, Steven Bergwijn de Tottenham lié au déménagement de l’Ajax

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

Rangnick pourrait tirer le meilleur de Werner après quelques années difficiles en Angleterre

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Timo Werner

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, « veut discuter » d’un transfert de choc pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

L’Allemand serait désireux d’acheter l’attaquant des Bleus l’ayant déjà fait lorsqu’il était directeur sportif du RB Leipzig.

Étant donné que Chelsea l’a signé l’été dernier puis a signé Romelu Lukaku dans la fenêtre de transfert d’été 2021 montre potentiellement que la hiérarchie du club n’a pas beaucoup confiance dans le joueur de 25 ans qui n’a que sept buts en Premier League à son actif depuis son arrivée .

Selon Bild, Rangnick tient à donner à son ancien joueur la chance de relancer sa carrière à Old Trafford.

Hwang Hee-chan

La ville de Leicester prévoient un déménagement en janvier pour les loups l’attaquant Hwang Hee-chan, selon Football Insider.

L’international sud-coréen, 25 ans, est prêté au club par le RB Leipzig, mais l’équipe de Molineux manque de fonds pour rendre l’accord permanent.

Les loups conservent une option d’achat de 13 millions de livres sterling l’été prochain, mais Leciester est à la recherche de renforts offensifs avec Jamie Vardy qui aura 35 ans en janvier.

Et les Foxes pourraient persuader Leipzig de vendre avec une offre de 18 millions de livres sterling le mois prochain.

La finition de Hwang a été de la plus haute qualité jusqu’à présent chez Wolves Philippe Coutinho

Manchester United s’est vu offrir la possibilité de signer Philippe Coutinho, selon le média espagnol SPORT.

La star de Barcelone a été fortement liée à un retour en Angleterre avec Newcastle United lié à un déménagement en janvier.

Cependant, avec United se préparant pour une nouvelle ère sous Ralf Rangnick, cela signifie que la perspective de signer le joueur de 29 ans pourrait être attrayante.

La star de Barcelone Coutinho pourrait se diriger vers la Premier League cet hiver Ronald Araujo

Chelsea et Liverpool envisagent tous deux de déménager pour Ronald Araujo, selon le média espagnol SPORT.

La star de Barcelone attire l’attention de haut niveau en raison de sa forme au Camp Nou et il semble qu’un passage en Premier League pourrait être une option.

Le joueur de 22 ans est un international uruguayen et est considéré comme un défenseur central du ballon.

Ronald Araujo suscite l’intérêt de Liverpool et Chelsea Steven Bergwijn

L’Ajax envisage de signer Steven Bergwijn, selon des informations aux Pays-Bas.

L’attaquant de Tottenham a eu du mal à s’imposer comme un titulaire régulier dans le nord de Londres et fait face à un grand défi de taille pour le faire sous Antonio Conte.

On prétend que les géants néerlandais souhaitent un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Bergwijn pourrait être de retour aux Pays-Bas en janvier Alexander Isak

Arsenal et Tottenham seraient tous deux intéressés par Alexander Isak.

Selon Eurosport, les rivaux du nord de Londres voient Isak comme une alternative au très demandé Dusan Vlahovic, qui est sur le point d’ignorer un déménagement en Angleterre.

Isak joue actuellement pour la Real Sociedad en Liga où il a marqué six buts en 16 apparitions en 2021/22.

Le rapport affirme que si le joueur de 22 ans vient en Angleterre, il souhaite aller dans un club où il existe une voie claire pour jouer au football régulier.

Luka Modric

Le milieu de terrain vétéran du Real Madrid est ouvert à l’idée de rejoindre Manchester City en tant qu’agent libre l’été prochain, selon le média espagnol SuperDeporte.

Le joueur de 36 ans est tenté par la perspective de revenir en Premier League, dans l’optique de passer ensuite au club de franchise MLS de City, New York City.

L’ancienne star de Tottenham, Modric, envisagerait ses options après l’arrêt des pourparlers sur une prolongation de contrat au Bernabeu.

Modric est ouvert à l’idée de s’associer à Manchester City Ben Brereton Diaz

Southampton seraient intéressés par la signature de l’attaquant des Blackburn Rovers et du Chili.

Mais le Sun revendique Séville ont mené la course pour signer le joueur de 22 ans dont le prix de 20 millions de livres sterling pourrait être trop pour les Saints.

Brereton Diaz a marqué 16 buts en 22 matchs pour Blackburn cette saison et le club de championnat est sous pression pour équilibrer ses comptes.

Brereton est devenu un héros culte avec le Chili Ousmane Dembele

Newcastle United mène la chasse pour signer Ousmane Dembele, selon Mundo Deportivo.

La star de Barcelone a été liée à un éloignement du Camp Nou avec son contrat qui expirera l’été prochain.

Manchester United serait également enthousiaste, mais ce sont les Magpies qui seraient la destination la plus probable.

La star de Barcelone a été liée à un déménagement à Tyneside James Tarkowski

West Ham est sur le point de faire un nouveau pas pour James Tarkowski dans la fenêtre de transfert de janvier, selon The Sun.

Le défenseur de Burnley approche des derniers mois de son contrat à Turf Moor et semble de plus en plus susceptible de passer à autre chose.

Les Hammers ayant déjà détenu un intérêt, David Moyes cherchera à prendre le dessus sur la compétition avec un mouvement à prix réduit pour le joueur.

James Tarkowski serait en tête de la liste de souhaits de West Ham Ferran Torres

Barcelone a conclu un accord avec Ferran Torres concernant un transfert au Camp Nou, selon Marca.

L’Espagnol est sur le point de passer chez les géants catalans, mais aucun accord n’a été conclu avec les champions de Premier League.

Avec l’équipe de Xavi à la recherche de renforts offensifs, cela pourrait être une affaire à surveiller.

L’as de Man City, Ferran Torres, est une cible pour Barcelone.